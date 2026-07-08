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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

وزير الأوقاف: أحيي التعاون بين مصر وأوزبكستان على كل الأصعدة.. صور

مستشار الرئيس للشئون الدينية والمفتي ورئيس اللجنة الدينية يستقبلون وزير الأوقاف في أوزبكستان
مستشار الرئيس للشئون الدينية والمفتي ورئيس اللجنة الدينية يستقبلون وزير الأوقاف في أوزبكستان
محمد شحتة

وصل الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، إلى جمهورية أوزبكستان للمشاركة في المنتدى الدولي الأول للحضارة الإسلامية المنعقد بعنوان "الحضارة الإسلامية: طريق السلام والتسامح والاستنارة"؛ وكان في استقباله بمقر مركز الحضارة الإسلامية كل من مظفر كاملوف؛ رئيس الأكاديمية الإسلامية في أوزبكستان ومستشار رئيس الجمهورية لشئون التعاون مع المنظمات العامة والدينية، وسماحة نورالدين خالق نظر؛ مفتي الجمهورية – رئيس إدارة مسلمي أوزبكستان، وصادق جان توشبوييف، رئيس لجنة الشئون الدينية بالجمهورية. وقد جاء اللقاء بحضور سعادة تامر حماد؛ سفير مصر لدى أوزبكستان، والسيدة حنان بشاري؛ نائب رئيس البعثة؛ والدكتور أسامة رسلان؛ المتحدث الرسمي لوزارة الأوقاف.

استهل مستشار الرئيس اللقاء بتحية الوزير وشكره على المشاركة في المنتدى والفاعليات اللاحقة عليه، مؤكدًا أن التفاهم والعلاقات الطيبة بين رئيسي البلدين مهدت الطريق لتعاون قوي على الأصعدة العلمية وغيرها، كما أثنى المستشار على جهود الوزير العلمية، لا سيما في مجالات مكافحة التطرف بأشكاله المختلفة.

ثم رحب مفتي أوزبكستان بالوزير والوفد المرافق له، مثنيًا على التأهيل العلمي الرفيع للوزير وتجاوز إجازاته وإسناداته العلمية رقم الثلاثمائة من مختلف أنحاء العالم، كما أثنى المفتي على التعاون الآخذ في التعاظم مع الجهات العلمية في مصر، وعلى رأسها الأزهر الشريف.

بعد ذلك، رحب رئيس اللجنة الدينية بالوزير والوفد المرافق له، مؤكدًا أن زيارة الوزير مهمة ومثمرة لما تجدده من معاني العلم والمثابرة، معتبرًا التعاون بين المؤسسات الدينية في البلدين نموذجًا يحتذى.

أعقب ذلك شكر الوزير لمستقبليه وإعرابه عن سعادته بالدعوة الكريمة إلى المؤتمر من لحظة وصولها؛ ناقلاً تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي – رئيس الجمهورية - إلى أخيه الرئيس شوكت مرضيائيف، رئيس جمهورية أوزبكستان؛ معتبرًا أن العلاقات بينهما متميزة بما انعكس على الأداء التعاوني المتعاظم بين مؤسسات البلدين. 

مركز الحضارة الإسلامية

وأعرب الوزير عن إعجابه بمركز الحضارة الإسلامية وما روعي في تصميمه من جوانب جمالية إسلامية تجمع بين عراقة الماضي وجمال الحاضر واستشراف المستقبل.

كما استعرض الوزير أوجه التعاون المقترحة بين الجانبين تأسيسيًا على "وثيقة القاهرة" الصادرة بالألسن الستة للأمم المتحدة عن مؤتمر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، فيما أعرب الجانب الأوزبكي عن تطلعه إلى تنفيذ ذلك قريبًا.

واستحسن الوزير ترجمة كتابه "الحق المبين" إلى الأوزبكية لتكون رقم ١٧ بين ترجمات الكتاب إلى لغات مختلفة، وإبرام عقد بين مركز الإمام الأشعري بالأزهر ومركز الإمام الماتريدي في أوزبكستان، كما اقترح الوزير التوسع في التعاون على صعيد دراسات الوقف وبحوثه، منوهًا بأهمية مركز تعليم العربية الذي من المنتظر افتتاحه برعاية الأزهر في أوزبكستان قريبًا.

وفي الختام، اتفق الجانبان على مواصلة التعاون والتشاور، وقدم مستشار الرئيس الأوزبكي درعًا تذكارية إلى الوزير، فيما قدم الوزير إلى المستشار مصحف مصر ودرع الأوقاف.

أسامة الأزهري وزير الأوقاف أوزبكستان السلام الحضارة الإسلامية

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