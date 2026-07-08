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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

انطلاق فيلم SEVEN SNIPERS في السينمات المصرية

فيلم SEVEN SNIPERS
فيلم SEVEN SNIPERS
محمد نبيل

ينطلق فيلم الأكشن والإثارة SEVEN SNIPERS إلى دور العرض المصرية غدا 9 يوليو، ويقدم الفيلم تجربة سينمائية حافلة بالإثارة، تمزج بين دراما البقاء والمعارك التكتيكية، في مواجهة محتدمة يقودها نخبة من القناصين.

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تدور أحداث الفيلم حول كريس هندريكس، القناصة المحترفة التي اعتزلت العمل واختارت العيش متخفية مع ابنتها في مزرعة نائية بأستراليا. لكن حياتها الهادئة تنقلب رأسًا على عقب عندما يعود أحد أخطر أعدائها من الماضي، زعيم الحرب المعروف باسم التنين، مهددًا عائلتها. وأمام هذا الخطر، تضطر كريس إلى إعادة تجميع فريقها السابق من القناصين لخوض مهمة تبدو في البداية مجرد محاولة للبقاء، قبل أن تتحول إلى حرب شرسة من المطاردة والمواجهة، تحمل عواقب مدمرة.

يضم الفيلم نخبة من النجوم، يتقدمهم المرشح لجائزة الأوسكار تيم روث، المعروف بأعماله ROB ROY وPLANET OF THE APES، في دور زعيم الحرب "التنين"، إلى جانب رادا ميتشل، بطلة PITCH BLACK وSILENT HILL، التي تجسد شخصية كريس هندريكس، القناصة التي تجد نفسها مجبرة على العودة إلى ساحة المعركة. كما يشارك في البطولة رايان كوانتن (DEAD SILENCE)، وإيوان جروفد (BAD BOYS: RIDE OR DIE)، وأنابيل وولف في دور أنيا، وتشارلز كوتييه في دور جونيور.

ويقدم SEVEN SNIPERS تجربة سينمائية مشوقة مليئة بالتوتر والحركة، من خلال قصة تجمع بين البقاء والانتقام والعمل الجماعي، لتضع المشاهدين في قلب مواجهة مصيرية لا تهدأ حتى اللحظات الأخيرة. ويصل الفيلم إلى دور العرض المصرية بتاريخ 9 يوليو، برجاء مراجعة مواعيد الحفلات وتوافر الفيلم في دور العرض القريبة لكم.

SEVEN SNIPERS فيلم SEVEN SNIPERS عروض SEVEN SNIPERS

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