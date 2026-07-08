الجيش السوداني: حررنا مدينة الكرمك بولاية النيل الأزرق.. وكبدنا الدعم السريع الخسائر

أعلن المتحدث باسم الجيش السوداني، تحرير مدينة الكرمك بولاية النيل الأزرق، حسبما أفات قناة “القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل.

وقال المتحدث باسم الجيش السوداني: “كبدنا ميليشيا الدعم السريع خسائر كبيرة خلال تحرير مدينة الكرمك”.

وأضاف المتحدث باسم الجيش السوداني: “نعاهد السودانيين بتحرير جميع أراضي الوطن من ميليشيا الدعم السريع”.

وفي سياق متصل، حذر نبيل فهمي، الأمين العام لجامعة الدول العربية، من كارثة إنسانية وشيكة في مدينة الأبيض؛ على خلفية التصعيد العسكري المتواصل الذي يهدد أكثر من نصف مليون مدني، بينهم عشرات الآلاف من النازحين.

وأوضح الأمين العام، في بيان صادر اليوم، أنه يتابع ببالغ القلق التطورات الميدانية في المدينة، مشيرا إلى تعرضها لحصار خانق وقصف متواصل بالطائرات المسيّرة من قبل قوات الدعم السريع، استهدف الأسواق والمدارس والمستشفيات، إلى جانب مرافق المياه والكهرباء.