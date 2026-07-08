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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مسيرات الدعم السريع تستهدف المدنيين في شمال كردفان بالسودان

السودان
السودان
البهى عمرو

قال محمد إبراهيم، مراسل “القاهرة الإخبارية”، إن شبكة أطباء السودان أعلنت مقتل 10 أفراد من أسرة واحدة إثر استهدافهم على الطريق الرابط بين أم درمان وشمال كردفان، متهمة قوات الدعم السريع بالهجوم، ومعتبرة أن الواقعة تمثل انتهاكًا للقانون الإنساني الدولي.

وأضاف إبراهيم أن ولايتي شمال وجنوب كردفان تشهدان تصعيدًا ميدانيًا متواصلًا، مع استمرار الهجمات التي طالت مرافق مدنية في مدينة الأبيض، ما تسبب في انقطاع الكهرباء والمياه لأكثر من عشرة أيام، إلى جانب تجدد الاشتباكات في مدينتي كادوقلي والدلنج.

وأشار إلى أن الجيش السوداني يواصل تقدمه في ولاية النيل الأزرق، وسط توقعات ميدانية باستعادة مدينة الكرمك خلال الساعات المقبلة، في ظل الأهمية الاستراتيجية والاقتصادية للمنطقة، التي تُعد من أبرز المناطق الغنية بالموارد في السودان.

الجيش السوداني السودان القاهرة الإخبارية أطباء السودان

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