نبيل فهمي يحذر من كارثة إنسانية في الأبيض بالسودان ويدعو لتحرك دولي عاجل

حذر نبيل فهمي، الأمين العام لجامعة الدول العربية، من كارثة إنسانية وشيكة في مدينة الأبيض، على خلفية التصعيد العسكري المتواصل الذي يهدد أكثر من نصف مليون مدني، بينهم عشرات الآلاف من النازحين.

وأوضح الأمين العام، في بيان صادر اليوم، أنه يتابع ببالغ القلق التطورات الميدانية في المدينة، مشيرا إلى تعرضها لحصار خانق وقصف متواصل بالطائرات المسيّرة من قبل قوات الدعم السريع، استهدف الأسواق والمدارس والمستشفيات، إلى جانب مرافق المياه والكهرباء.

تكرار لمأساة الفاشر

وأكد أن استمرار الحشد العسكري حول المدينة واستهداف الأحياء السكنية والمنشآت المدنية ينذر بتكرار الفظائع التي شهدتها مدينة الفاشر، رغم التحذيرات الدولية المتكررة من احتمال وقوع انتهاكات جسيمة قد ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

ودعا الأمين العام إلى تكثيف الجهود الدولية والإقليمية المنسقة لمنع انزلاق المدينة إلى كارثة إنسانية وأمنية أوسع، والعمل على وقف كل ما من شأنه إطالة أمد النزاع، مع التأكيد على احترام وحدة السودان وسيادته وسلامة أراضيه.

كما جدد نبيل فهمي تأكيده أن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية تواصل، في إطار الآلية الخماسية التي تضم الجامعة العربية والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيغاد)، دعم الجهود الرامية إلى تهيئة مسار سياسي سوداني شامل وتشجيع الحوار الوطني بين القوى السودانية، بما يسهم في إنهاء الحرب والحفاظ على مؤسسات الدولة، استنادا إلى إعلان جدة لعام 2023 لحماية المدنيين وتخفيف المعاناة الإنسانية.