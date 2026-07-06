أول توجيه من نبيل فهمي لرؤساء ومديري المنظمات العربية

التقى نبيل فهمي، الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم الإثنين 6 يوليو 2026، رؤساء ومديري المنظمات العربية المتخصصة، وذلك بمقر الأمانة العامة، حيث استعرض رؤيته لأولويات المرحلة المقبلة في إطار تطوير أداء الأمانة العامة، وتعزيز التنسيق والتكامل مع المنظمات العربية المتخصصة.

وأكد الأمين العام أن التطورات المتسارعة والتحديات المتزايدة التي تشهدها المنطقة تفرض ضرورة إعادة تقييم أساليب العمل القائمة وتطويرها، بما يواكب المتغيرات الإقليمية والدولية، ويعزز قدرة منظومة العمل العربي المشترك على التعامل بكفاءة ومرونة مع مختلف التحديات والأزمات. وأوضح أن المرحلة المقبلة ينبغي أن تقوم على التخطيط الاستراتيجي، والتكامل المؤسسي، وتعظيم الاستفادة من الإمكانات والخبرات المتاحة داخل مختلف مؤسسات العمل العربي المشترك.

رؤساء ومديرو المنظمات العربية

كما دعا الأمين العام رؤساء ومديري المنظمات العربية المتخصصة إلى طرح أفكار ومبادرات عملية وقابلة للتنفيذ على المدى القريب، تسهم في تعزيز فعالية المنظمات العربية المتخصصة، وترفع من كفاءة منظومة العمل العربي المشترك، بما يمكنها من الاستجابة بصورة أفضل لتطلعات الدول العربية وشعوبها.

من جانبهم، أعرب رؤساء ومديرو المنظمات العربية المتخصصة عن تهانيهم الأمين العام بمناسبة توليه مهام منصبه، مؤكدين دعمهم لرؤيته وتوجهاته خلال المرحلة المقبلة، والتزامهم بالعمل بروح الفريق الواحد لتعزيز التنسيق بين مختلف مكونات منظومة العمل العربي المشترك.

كما قدم رؤساء ومديرو المنظمات العربية المتخصصة إحاطات حول أبرز الأنشطة والبرامج التي تنفذها منظماتهم، واستعرضوا أهم التحديات التي تواجهها، وفي مقدمتها التحديات المرتبطة بالتمويل واستدامة الموارد.

واختُتم اللقاء بالاتفاق على تكثيف الاجتماعات الدورية بين الأمين العام ورؤساء ومديري المنظمات العربية المتخصصة، بما يسهم في تعزيز التنسيق والتكامل بين مؤسسات منظومة العمل العربي المشترك، ومتابعة تنفيذ البرامج والأنشطة المشتركة، وتقييم التقدم المحرز بصورة منتظمة.