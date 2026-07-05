قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد دقائق من فيديو علياء قمرون .. ماذا حدث لـ مسي داخل معسكر الأرجنتين؟
الكويت تفتح باب التطوع العسكري للنساء
تاريخ مواجهات ميسي ضد محمد صلاح قبل قمة مصر والأرجنتين في كأس العالم
أيمن يونس: محمد هاني لاعب بطل.. والتقليل من مجهوده مع منتخب مصر أمر مرفوض
مساعد الأهلي.. أبرز المعلومات عن البرتغالي الأقرب لقيادة الزمالك
البدوي: توجيهات الرئيس السيسي بشأن الحوار الإعلامي انطلاقة جديدة لتطوير المنظومة
ألفونسو ديفيز يكشف سبب غيابه أمام المغرب: قررت عدم اللعب ولم أكن جاهزًا بنسبة 100%
ظهر مرتديا سماعات.. الكلب "برودي" يخالف تعليمات الفيفا لمتابعة ميسي في المونديال
محمد العرابي: الحروب الراهنة أجبرت العالم على إعادة النظر في مفاهيم الأمن والطاقة
وسط ترقب جماهيري.. الأهلي يُقدم الحسين عموتة في مؤتمر صحفي الثلاثاء المقبل
الأرصاد تحذر من تزايد درجات الحرارة والرطوبة وارتفاع الأمواج| تفاصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

نبيل فهمي يستعرض أمام المندوبين الدائمين رؤيته لتطوير جامعة الدول العربية

السفير نبيل فهمي الأمين العام لجامعة الدول العربية
السفير نبيل فهمي الأمين العام لجامعة الدول العربية
الديب أبوعلي

عقد نبيل فهمي، الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم الأحد الموافق 5 يوليو 2026، اجتماعًا مع المندوبين الدائمين لدى جامعة الدول العربية، استعرض خلاله رؤيته للمرحلة المقبلة، وأولويات عمل الأمانة العامة في إطار تطوير أداء الجامعة وتعزيز منظومة العمل العربي المشترك.

وأكد الأمين العام، أن النهوض بجامعة الدول العربية وإعادة تموضعها الاستراتيجي يمثلان مسؤولية جماعية تستند إلى الشراكة الكاملة بين الأمانة العامة والدول الأعضاء، مشددًا على أهمية اعتماد منهج عملي يقوم على تحديد الأولويات، ووضع خطوات قابلة للتنفيذ، والمتابعة المستمرة لنتائج العمل.

تطوير أداء جامعة الدول العربية

وأحاط الأمين العام المندوبين الدائمين بما تضمنه الخطاب الذي وجهه إلى وزراء الخارجية العرب بمناسبة توليه مهام منصبه رسميًا، مستعرضًا أولويات المرحلة المقبلة، ورؤيته لتطوير أداء جامعة الدول العربية وتعزيز العمل العربي المشترك، إلى جانب عدد من المقترحات التي تهدف إلى رفع كفاءة الأداء المؤسسي للأمانة العامة، بما يدعم قدرتها على الاضطلاع بمهامها ومواكبة متطلبات المرحلة، مع التأكيد على أن نجاح هذه الجهود يتطلب استمرار دعم الدول الأعضاء ووفاءها بالتزاماتها تجاه الجامعة.

وشهد الاجتماع تبادلًا لوجهات النظر حول أولويات المرحلة المقبلة، حيث أعرب المندوبون الدائمون عن تهانيهم للأمين العام بمناسبة توليه مهام منصبه، مؤكدين دعمهم للتوجهات التي استعرضها، وتطلع دولهم إلى التعاون الوثيق مع الأمانة العامة بما يسهم في تعزيز فعالية جامعة الدول العربية وتطوير أدائها، والدفع بالعمل العربي المشترك بما يخدم مصالح الدول الأعضاء وتطلعات شعوبها.

جامعة الدول العربية الأمين العام نبيل فهمي وزراء الخارجية العرب الجامعة العربية المندوبين الدائمين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جروبات الغش

تداول إجابات امتحان اللغة الإنجليزية ثانوية عامة 2026 بتيليجرام والتعليم تتحرك

وزير التربية والتعليم

ضبط مصوري امتحان اللغة الإنجليزية ثانوية عامة 2026 واتخاذ الإجراءات القانونية

أسعار الذهب اليوم

نزل 320 جنيها.. أسعار الجنيه الذهب الآن وعيار 21 يواصل الهبوط

امتحان الإنجليزي ثانوية عامة 2026

حل امتحان الإنجليزي ثانوية عامة 2026 .. راجع إجاباتك

الصور المتداولة

تداول صورة مزعومة لامتحان انجليزي الثانوية العامة "على سجادة"|والتعليم تحقق

الصورة المثيرة للجدل

ضبط مراقب صور امتحان انجليزي الثانوية العامة "في الحمام" وأرسله لجروبات الغش

صورة أرشيفية

آلام الولادة تفاجئ طالبة ثانوية عامة أثناء امتحان الانجليزي بإحدى اللجان بالدقي

أسعار البنزين والسولار

أسعار البنزين والسولار اليوم بعد قرار رئيس الوزراء

ترشيحاتنا

المستشار عصام فريد

رئيس مجلس الشيوخ يؤكد عمق العلاقات المصرية الأردنية على مختلف المستويات

عبور 4 قوافل مساعدات إماراتية إلى الفلسطينيين بقطاع غزة

عبور 4 قوافل مساعدات إماراتية إلى الفلسطينيين بقطاع غزة

رئيس الوزراء يتابع الاستعدادات الجارية لبدء تنفيذ مشروعات المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"

رئيس الوزراء يتابع الاستعدادات الجارية لبدء تنفيذ مشروعات المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"

بالصور

بعد دقائق من فيديو علياء قمرون .. ماذا حدث لـ مسي داخل معسكر الأرجنتين؟

بعد دقائق من فيديو علياء قمرون .. ماذا حدث لمسي داخل معسكر الأرجنتين؟
بعد دقائق من فيديو علياء قمرون .. ماذا حدث لمسي داخل معسكر الأرجنتين؟
بعد دقائق من فيديو علياء قمرون .. ماذا حدث لمسي داخل معسكر الأرجنتين؟

بإطلالة تتجاوز 5 ملايين جنيه.. هيفاء وهبي تحيي حفل زفاف في دبي

هيفاء وهبي
هيفاء وهبي
هيفاء وهبي

فيديو

بعد دقائق من فيديو علياء قمرون .. ماذا حدث لمسي داخل معسكر الأرجنتين؟

بعد دقائق من فيديو علياء قمرون .. ماذا حدث لـ مسي داخل معسكر الأرجنتين؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رجل الأقدار

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: الكنز

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: انخفاض أسعار النفط مستهدف لحماية اقتصاد دول بعينها من الإفلاس !

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

منى أحمد

منى أحمد تكتب: 30 يونيو .. إرادة شعب

المزيد