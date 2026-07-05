أوزبكستان تحبط أول تهريب جوي للمخدرات من أفغانستان

أفاد جهاز أمن الدولة في أوزبكستان أنه أحبط محاولة لتهريب مخدرات من أفغانستان، باستخدام طائرة مسيرة، فيما وصفته السلطات بأنه أول عملية تهريب مخدرات يتم الإبلاغ عنها بشكل علني، باستخدام طائرة مسيرة على طول الحدود بين الدولتين.

وأضاف جهاز أمن الدولة في أوزبكستان في بيانه، الأحد ،أن حرس الحدود ورجال الشرطة اعترضوا الطائرة المسيرة في منطقة سورخانداريا بالقرب من نهر، أمو داريا، قبل عبورها إلى أراضي أوزبكستان.

وقالت السلطات إنها ضبطت حوالي 2.3 كيلوجرام من الأفيون كانت مثبتة على الطائرة وفتحت تحقيقا جنائيا بشأن الحادث، حسب ما ذكرته وكالة خاما برس الأفغانية للأنباء، الأحد.

وقال مسؤولون إن الطائرة المسيرة كان يقوم بتشغيلها مواطنون أفغان مجهولون، لكن لم يذكروا ما إذا كان قد تم اعتقال أي مشتبه بهم أو تقديم تفاصيل إضافية بشأن هوياتهم أو الأماكن التي يقيمون فيها.