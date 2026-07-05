هشام حنفي يبدي تخوفه قبل مواجهة الأرجنتين: أخشى على منتخب مصر بسبب الرعاة

أبدى هشام حنفي، نجم الأهلي السابق، تخوفه من مواجهة منتخب مصر المرتقبة أمام الأرجنتين في دور الـ16 من بطولة كأس العالم 2026، مشيرًا إلى أن هناك مخاوف من تأثير الضغوط المحيطة بالبطولة.

وقال حنفي، في تصريحات إذاعية: "أخشى على منتخب مصر أمام الأرجنتين بسبب رغبة الرعاة في وصول الأرجنتين إلى النهائي، والدليل عدم طرد ميسي في أول لقاء بدور المجموعات".

وتأتي تصريحات هشام حنفي قبل المواجهة المرتقبة التي يخوضها منتخب مصر أمام نظيره الأرجنتيني، بعدما حقق الفراعنة إنجازًا تاريخيًا بالتأهل إلى دور الـ16 من كأس العالم لأول مرة في تاريخهم، عقب الفوز على أستراليا بنتيجة 4-2 بركلات الترجيح في دور الـ32.

ويضرب منتخب مصر موعدًا مع الأرجنتين في ثمن نهائي مونديال 2026، في مباراة تقام يوم الثلاثاء 7 يوليو على ملعب أتالانتا، وتنطلق في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، وسط آمال كبيرة بمواصلة المشوار التاريخي وبلوغ الدور ربع النهائي للمرة الأولى.