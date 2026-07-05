تطور عاجل| عضو اتحاد الكرة يكشف موقف فيفا من رفع حسام حسن علم فلسطين

أكد الدكتور مصطفى أبو زهرة، عضو الاتحاد المصري لكرة القدم ونائب رئيس بعثة المنتخب، أن الاتحاد لم يتلقَّ أي اعتراض من الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا بشأن رفع المدير الفني للمنتخب، حسام حسن، علم فلسطين عقب مباراة مصر وأستراليا.

وقال أبو زهرة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "الصورة" المذاع على قناة النهار، إن وجود هاني أبو ريدة على رأس الاتحاد المصري لكرة القدم يعكس موقفًا واضحًا، مشيرًا إلى أن علم فلسطين مسجل لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم، وأن القضية الفلسطينية تحظى بمكانة خاصة لدى المنتخب المصري واتحاد الكرة، باعتبارها قضية ترتبط بالأمن الاستراتيجي المصري، مؤكدًا: “لم يصلنا أي اعتراض من فيفا بشأن رفع علم فلسطين.”

وعن أزمة لاعب المنتخب محمد هاني والناقد الرياضي أحمد عويس، أوضح أبو زهرة أن أحمد عويس لا يتبع بعثة المنتخب، وإنما حضر بصفة مستقلة، ولا يملك اتحاد الكرة حق منعه من تغطية المباريات أو فعاليات كأس العالم، لأنه يحمل دعوة صادرة من الاتحاد الدولي لكرة القدم، وليس من الاتحاد المصري.

وأضاف أن عويس تقدم باعتذار عن الواقعة، كما طلب مقابلة محمد هاني لتقديم الاعتذار له بشكل مباشر، إلا أن اتحاد الكرة قرر عدم السماح له بدخول معسكر المنتخب، حفاظًا على حالة الانضباط والتركيز داخل البعثة.

وأشار عضو اتحاد الكرة إلى أن محمد هاني يُعد من أهم عناصر المنتخب الوطني، مؤكدًا أنه لاعب يتمتع بالالتزام والاحترافية، وكان دائمًا أحد الأعمدة الأساسية للفريق في مختلف المعسكرات والاستحقاقات، مشددًا على أن الواقعة لن تؤثر على تركيز اللاعبين خلال البطولة.