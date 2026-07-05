إدوارد تيكسيرا: رئاسة محمد أبو العينين لبرلمان من أجل المتوسط حققت نجاحات بارزة وعززت الحوار بين الشعوب

أشاد إدوارد تيكسيرا، عضو البرلمان البرتغالي، بالنجاحات التي حققتها الرئاسة المصرية لـبرلمان من أجل المتوسط برئاسة النائب محمد أبو العينين، مثمنًا حسن الاستضافة والتنظيم لقمة رؤساء البرلمانات المنعقدة بمقر مجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة.

حفاوة الاستقبال

وفي كلمته خلال القمة، توجه تيكسيرا بالشكر إلى النائب محمد أبو العينين، واصفًا إياه بـ"الصديق"، معربًا عن تقديره لحفاوة الاستقبال التي حظي بها والوفد المرافق، وللجهود التي بذلها خلال رئاسته للبرلمان، والتي أسهمت في تحقيق نجاحات ملموسة وتعزيز التعاون البرلماني بين الدول الأعضاء.

برلمان من أجل المتوسط

وأكد عضو البرلمان البرتغالي أن برلمان من أجل المتوسط يمثل إحدى أهم المنصات البرلمانية التي تجمع دول المنطقة، ويؤدي دورًا محوريًا في تعزيز التقارب بين الشعوب ومناقشة القضايا المشتركة، مشيرًا إلى أن البرلمان ناقش خلال الفترة الماضية ملفات حيوية، من بينها أمن الطاقة، وقضايا الشباب والمرأة، والتغيرات المناخية، والهجرة غير الشرعية، وتعزيز الثقة في الديمقراطية.



وأضاف أن الذكاء الاصطناعي أصبح من أهم القضايا المطروحة على أجندة العمل البرلماني، لما له من تأثير مباشر على مستقبل الشباب، مؤكدًا أن هذه التكنولوجيا تمثل فرصة وتحديًا في الوقت ذاته، ليس للبرتغال فحسب، وإنما للعالم بأسره.



واختتم تيكسيرا كلمته بتوجيه الشكر إلى المشاركين في القمة، معربًا عن تطلعه إلى مواصلة التعاون البرلماني بما يسهم في مواجهة التحديات المشتركة وتحقيق مزيد من التقارب والاستقرار بين شعوب منطقة المتوسط.