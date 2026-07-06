اتحاد الكرة: اعتذار الصحفي أمام اللاعبين أنهى الأزمة.. ولا سلطة لنا على رحيله

أكد مصطفى أبو زهرة، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، أن الصحفي الذي سخر من اللاعب محمد هاني يعمل بالمركز الإعلامي للاتحاد، لكنه ليس ضمن البعثة الرسمية المشاركة في كأس العالم 2026.

وأوضح، خلال تصريحاته للإعلامية سهام صالح في برنامج «ستاد العاصمة» عبر قناة ON E، أن اتحاد الكرة لا يملك سلطة اتخاذ قرار بترحيله، لعدم ارتباطه بالبعثة الرسمية.

وأضاف أن الصحفي بادر بالاعتذار عن تصرفه أمام جميع اللاعبين، كما نشر اعتذارًا عبر صفحته الشخصية، مشيرًا إلى أن ما قام به يُعد خطوة كافية لمعالجة الموقف، مع التأكيد على أهمية احترام جميع عناصر المنظومة الرياضية.