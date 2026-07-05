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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

عودة المفصولين على الطاولة.. مشروع قانون يقترح إلغاء قرارات إنهاء الخدمة لهؤلاء

مجلس النواب
مجلس النواب
محمد الشعراوي

فتح مشروع القانون المقدم من  أحمد بلال البرلسي، عضو مجلس النواب حول تعديل قانون لتعديل بعض أحكام القانون رقم 73 لسنة 2021 بشأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، الباب أمام مراجعة أوضاع آلاف العاملين الذين فقدوا وظائفهم خلال السنوات الماضية بسبب تطبيق قانون تحليل المخدرات.

ويقترح مشروع القانون المقدم من البرلسي إلغاء جميع قرارات إنهاء الخدمة التي صدرت منذ بدء تطبيق القانون رقم 73 لسنة 2021، مع تكليف رئيس مجلس الوزراء بإصدار الضوابط المنظمة لإعادة تسوية أوضاع هؤلاء العاملين.

 فقدان كثير من الأسر مصدر دخلها

وتستند المذكرة الإيضاحية إلى أن التطبيق العملي للقانون كشف عن آثار اجتماعية واقتصادية واسعة، تمثلت في فقدان كثير من الأسر مصدر دخلها، وهو ما يستوجب إعادة النظر في التشريع بما يحقق العدالة ويحافظ على حقوق العاملين.

كما يؤكد المشروع أن الهدف ليس التهاون في مواجهة تعاطي المخدرات، وإنما معالجة أوجه القصور التي ظهرت خلال التطبيق العملي للقانون.

أحمد بلال البرلسي شروط شغل الوظائف النواب مجلس النواب قانون شغل الوظائف

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