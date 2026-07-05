دليل حفري مؤكد يكشف عن كائنات حلّقت في سماء مصر قبل 95 مليون سنة.. تفاصيل

كشف الدكتور بلال سالم للمؤلف الرئيسي للدراسة وعصو مركز سلام لاب بجامعة المنصورة للحفريات العقارية، دليل حفري مؤكد يكشف عن كائنات حلّقت في سماء مصر قبل أكثر من 95 مليون سنة.

وقال بلال سالم، طالب الدكتوراه بجامعة أوهايو، وعضو فريق سلام لاب بجامعة المنصورة، والمدرس المساعد بكلية العلوم بجامعة بنها، والمؤلف الرئيسي للدراسة، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج الحياة، اليوم المذاع عبر قناة الحياة، مساء اليوم الأحد، هذه الحفرية تمثل بالنسبة إليه قيمة علمية وشخصية كبيرة، إذ عُثر عليها خلال أول بعثة ميدانية شارك فيها إلى منخفض الواحات البحرية عام 2018.

وأكد أن اكتشاف أول حفرية مؤكدة لتيروصور من مصر يمثل لحظة استثنائية في مسيرته البحثية.

وأكد بلال سالم أن الواحات البحرية اشتهرت بوحوشها التي جابت اليابسة وسيطرت على الأنهار، أما اليوم فأصبح لدينا بُعد ثالث، ولأول مرة، دليل واضح على الكائنات التي كانت تحلق في السماء. لقد بدأت الصورة أن تتضح.