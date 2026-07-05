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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

بعد دقائق من فيديو علياء قمرون .. ماذا حدث لـ مسي داخل معسكر الأرجنتين؟

بعد دقائق من فيديو علياء قمرون .. ماذا حدث لمسي داخل معسكر الأرجنتين؟
بعد دقائق من فيديو علياء قمرون .. ماذا حدث لمسي داخل معسكر الأرجنتين؟
أسماء عبد الحفيظ

 شهدت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية حالة من التفاعل الواسع بعد تداول مقطع فيديو لصانعة المحتوى علياء قمرون، ظهرت فيه وهي تتحدث بأسلوب ساخر عن منتخب الأرجنتين وقائده ليونيل ميسي، مستخدمة عبارات أثارت تعليقات واسعة بين المتابعين.

جاء انتشار الفيديو في توقيت لافت، قبل ساعات من المواجهة المرتقبة بين منتخب مصر ومنتخب الأرجنتين في دور الـ16 من بطولة كأس العالم 2026، الأمر الذي دفع كثيرًا من المستخدمين إلى إعادة نشره بالتزامن مع الأخبار القادمة من معسكر المنتخب الأرجنتيني.

لماذا تصدر اسم ميسي محركات البحث؟

يعد ليونيل ميسي أحد أكثر الرياضيين متابعة على مستوى العالم، ولذلك فإن أي خبر يتعلق به أو بمنتخب الأرجنتين يحظى باهتمام جماهيري وإعلامي كبير.

ومع تزامن انتشار فيديو علياء قمرون مع التطورات داخل معسكر المنتخب، تصدر اسم ميسي قوائم البحث على مواقع التواصل ومحركات البحث، خاصة مع تداول آلاف التعليقات الساخرة التي ربطت بين الحدثين، رغم عدم وجود أي دليل على وجود علاقة بينهما.

ماذا حدث داخل معسكر الأرجنتين؟

وفقًا لتقارير رياضية، اضطر الجهاز الفني لمنتخب الأرجنتين إلى إلغاء الحصة التدريبية الأخيرة التي كانت مقررة على الملعب، بسبب سوء الأحوال الجوية والعواصف الرعدية التي ضربت مدينة ميامي الأمريكية، حيث تقام المباراة.

وجاء القرار التزامًا بإجراءات السلامة، خاصة أن اللوائح المنظمة تمنع إقامة التدريبات في ظل وجود برق وعواصف قد تعرض اللاعبين والأجهزة الفنية للخطر.

وبدلًا من التدريب في الملعب، خضع اللاعبون لبرنامج بديل داخل مقر الإقامة، تضمن تدريبات بدنية خفيفة، وجلسات استشفاء، بالإضافة إلى اجتماع فني لمراجعة الخطة والتكتيك الخاص بالمباراة.

هل يعاني ميسي من إصابة؟

حتى الآن، لم تصدر أي بيانات رسمية من الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم أو الجهاز الفني تشير إلى تعرض ليونيل ميسي لإصابة أو وعكة صحية قبل مواجهة مصر.

وأكدت التقارير أن جميع اللاعبين الأساسيين في حالة جيدة، وأن قرار إلغاء التدريب ارتبط بالطقس فقط، وليس بأي ظروف صحية داخل الفريق.

استعدادات منتخب الأرجنتين للمواجهة

يدخل المنتخب الأرجنتيني المباراة وهو من أبرز المرشحين للمنافسة على اللقب، بفضل مجموعة من اللاعبين أصحاب الخبرة، يتقدمهم ليونيل ميسي، إلى جانب عناصر مميزة في مختلف الخطوط.

ويسعى المدير الفني إلى الحفاظ على تركيز لاعبيه قبل اللقاء، خاصة أن مباريات الأدوار الإقصائية لا تقبل التعويض، وهو ما يفسر حرص الجهاز الفني على عدم المجازفة بإقامة التدريب في ظروف مناخية غير آمنة.

منتخب مصر يبحث عن المفاجأة

في المقابل، يواصل منتخب مصر استعداداته للمواجهة وسط طموحات كبيرة بتحقيق نتيجة إيجابية أمام أحد أقوى منتخبات العالم.

ويراهن الجهاز الفني على الانضباط التكتيكي والروح القتالية، مع استغلال الفرص المتاحة أمام المرمى، في محاولة لتحقيق إنجاز جديد يضاف إلى سجل الكرة المصرية.

لماذا انتشر الجدل؟

بعد دقائق من فيديو علياء قمرون .. ماذا حدث لمسي داخل معسكر الأرجنتين؟

ويرى خبراء الإعلام الرقمي أن تزامن الأحداث كثيرًا ما يؤدي إلى انتشار روايات وتعليقات واسعة على مواقع التواصل، خاصة عندما يتعلق الأمر بشخصيات تحظى بمتابعة كبيرة.

وفي حالة علياء قمرون، ساهم انتشار الفيديو قبل ساعات من إعلان إلغاء مران الأرجنتين في زيادة التفاعل، إلا أن كل ما تم تداوله بشأن وجود علاقة بين الأمرين يظل في إطار تعليقات مستخدمي مواقع التواصل، بينما يبقى السبب الرسمي لإلغاء المران هو سوء الأحوال الجوية والعواصف الرعدية، وفق ما أعلنته التقارير الرياضية.

ومع اقتراب صافرة البداية، تتركز الأنظار على ما سيحدث داخل أرض الملعب، حيث ستكون الكلمة الأخيرة لأداء اللاعبين، بعيدًا عن الجدل الذي سبق المواجهة.

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بعد دقائق من فيديو علياء قمرون .. ماذا حدث لـ مسي داخل معسكر الأرجنتين؟

بعد دقائق من فيديو علياء قمرون .. ماذا حدث لمسي داخل معسكر الأرجنتين؟
بعد دقائق من فيديو علياء قمرون .. ماذا حدث لمسي داخل معسكر الأرجنتين؟
بعد دقائق من فيديو علياء قمرون .. ماذا حدث لمسي داخل معسكر الأرجنتين؟

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بعد دقائق من فيديو علياء قمرون .. ماذا حدث لمسي داخل معسكر الأرجنتين؟

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