زيزو يقلص الفارق للأهلي أمام برشلونة في كأس خوان جامبر

نجح أحمد سيد زيزو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في تسجيل هدف تقليص الفارق أمام برشلونة الإسباني، خلال المباراة التي تجمع الفريقين مساء اليوم الأربعاء على ملعب «سبوتيفاي كامب نو»، ضمن منافسات كأس «خوان جامبر».

وأحرز زيزو الهدف في الدقيقة 51 من عمر اللقاء، لتصبح النتيجة تقدم برشلونة بهدفين مقابل هدف، بعدما كان الفريق الكتالوني قد أنهى الشوط الأول متقدمًا بثنائية نظيفة.

تشكيل الأهلي أمام برشلونة

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمد هاني، هادي رياض، عمرو الجزار، كريم فؤاد.

خط الوسط: مروان عطية، أحمد نبيل كوكا، أحمد سيد زيزو.

خط الهجوم: طاهر محمد طاهر، أشرف بن شرقي، سفيان بنجديدة.

تشكيل برشلونة أمام الأهلي

حراسة المرمى: جوان جارسيا.

خط الدفاع: إريك جارسيا، كوندي، جيرارد مارتين، أليخاندرو بالدي.

خط الوسط: إسبارت، برنال، فيرمين.

خط الهجوم: لامين يامال، حمزة عبد الكريم، رافينيا.