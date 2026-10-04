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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

إسرائيل تهاجم حزبا بريطانيا بعد دعوته إقامة دولة فلسطينية من البحر إلى النهر| تفاصيل

الخارجية الاسرائيلية
الخارجية الاسرائيلية
فرناس حفظي

هاجمت وزارة الخارجية الإسرائيلية بشدة قرار حزب الخضر البريطاني اعتماد مقترح يعتبر الصهيونية شكلًا من أشكال العنصرية، ويدعو إلى إقامة دولة فلسطينية واحدة تمتد من البحر إلى النهر.

وقالت الوزارة، في بيان نقلته وسائل إعلام إسرائيلية، إن حزب الخضر «توقف اليوم عن العمل كحزب سياسي، وأصبح كيانا داعما للإرهاب»، معتبرة أن القرار الذي أقره الحزب يمثل دعوة، من وجهة نظرها، إلى «تدمير دولة إسرائيل».

وأضافت الخارجية الإسرائيلية أن المقترح «يتجاوز حدود الخطاب السياسي»، واصفة إياه بأنه «وصمة عار في تاريخ المملكة المتحدة»، ما لم يتم التراجع عنه وإلغاؤه.


ودعت الوزارة جميع الأحزاب السياسية البريطانية، وعلى رأسها حزب العمال الحاكم، إلى «التبرؤ الفوري والقاطع» من المقترح، معتبرة أن اعتماده يمثل موقفًا خطيرًا يستدعي إدانة سياسية واضحة.


وجاءت تصريحات الخارجية الإسرائيلية عقب تصويت حزب الخضر البريطاني على المقترح خلال مؤتمره، والذي تضمن توصيف الصهيونية بأنها شكل من أشكال العنصرية، والدعوة إلى إقامة دولة فلسطينية واحدة على كامل الأراضي الواقعة بين نهر الأردن والبحر المتوسط.

وزارة الخارجية الإسرائيلية حزب الخضر البريطاني دولة فلسطينية حزب سياسي إسرائيل

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