أفادت هيئة البث الإسرائيلية «كان 11» بأنه لم يُحدد حتى الآن أي موعد لتنفيذ هجوم عسكري أمريكي إسرائيلي محتمل ضد إيران، في ظل استمرار المشاورات السياسية والأمنية بشأن الخيارات المتاحة للتعامل مع طهران، وسط تصاعد التوترات بين الجانبين.

وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع تحركات إسرائيلية لدفع الإدارة الأمريكية نحو استئناف العمليات العسكرية ضد إيران، بعدما أجرى رئيس جهاز الموساد الإسرائيلي، رومان جوفمان، زيارة إلى الولايات المتحدة، التقى خلالها مسؤولين أمريكيين، بينهم مدير وكالة الاستخبارات المركزية جون راتكليف، والمبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف.

وذكرت وكالة «رويترز»، نقلًا عن مصدرين مطلعين، أن جوفمان عرض خلال لقاءاته معلومات استخباراتية إسرائيلية بشأن إيران، تركزت بصورة أساسية على برنامجها النووي، كما دعا إلى تنفيذ ضربات أمريكية إسرائيلية مشتركة ضد أهداف إيرانية.

وأضافت الوكالة أن الوزير الإسرائيلي السابق رون ديرمر شارك بدوره في اتصالات مع مسؤولين بإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في إطار مساعٍ إسرائيلية لإقناع واشنطن بتجديد الهجوم على إيران.

وفي المقابل، نقلت «رويترز» عن مسؤول في البيت الأبيض أن حملة الضغط الاقتصادي الأمريكية تلحق أضرارًا بالغة بإيران، وأن واشنطن لا ترى ضرورة لتنفيذ عمليات عسكرية كبرى في الوقت الراهن، مع احتفاظ ترامب بجميع الخيارات لمنع طهران من امتلاك سلاح نووي.

وتشير هذه التطورات إلى استمرار التباين في الحسابات الأمريكية والإسرائيلية بشأن توقيت وجدوى استئناف العمليات العسكرية، خصوصًا مع وجود جهود دبلوماسية تقودها أطراف إقليمية، بينها قطر، لتجنب تجدد الحرب.

وكانت دول خليجية قد حذرت واشنطن من تداعيات أي هجوم جديد، خشية رد إيراني يستهدف مصالح أمريكية ومنشآت حيوية في المنطقة، بما قد يؤدي إلى توسيع نطاق المواجهة.