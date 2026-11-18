قال الإعلامي أحمد موسى إن اللواء فؤاد علام، الذي توفي أمس، كان يمتلك رؤية كاشفة لجماعة الإخوان، وكان على دراية بخبايا وأسرار التنظيم، مشيرًا إلى أن الجماعة كانت تخشى مواجهته خلال حياته، بينما ظهرت حملات للشماتة فيه بعد وفاته.

اللواء فؤاد علام كان يعرف أسرار تنظيم الإخوان

وأضاف موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسؤوليتي»، أن اللواء فؤاد علام كان من الشخصيات التي عرفت تفاصيل كثيرة عن تنظيم الإخوان، مؤكدًا أنه كان لديه فهم لطبيعة الجماعة وتحركاتها.

وأشار إلى أن الراحل كان حاضرًا خلال تنفيذ حكم الإعدام بحق سيد قطب، قائلًا إنه هو من اقتاده إلى غرفة الإعدام لتنفيذ الحكم الصادر ضده.

وأوضح موسى أن ما وصفه بحملات الشماتة التي ظهرت عقب وفاة اللواء فؤاد علام تعكس، بحسب رؤيته، حجم الخلاف بين الراحل وجماعة الإخوان، التي قال إنها لم تكن تستطيع مواجهته وهو على قيد الحياة.