سجل سعر الدولار أمام الجنيه المصري في ختام تعاملات اليوم الأربعاء 18 نوفمبر 2026، نحو 53.75 جنيه للشراء و53.89 جنيه للبيع في البنك المركزي المصري، وفقًا لآخر تحديثات البيانات الرسمية.

وشهدت أسعار الدولار في البنوك العاملة بالسوق المصرية ارتفاعًا جماعيًا في سعري البيع والشراء، لتقترب من مستوى 54 جنيهًا، ويستعرض موقع "صدى البلد" الأسعار في نهاية تعاملات اليوم الأربعاء.

أسعار الدولار في البنوك اليوم من الأعلى إلى الأدنى:

استقر الدولار في بنك أبوظبي الإسلامي، صاحب أعلى سعر في السوق، عند 53.80 جنيه للشراء و53.90 جنيه للبيع.

بنك البركة: 53.79 جنيه للشراء و53.89 جنيه للبيع.

بيت التمويل الكويتي وأبوظبي الأول مصر وبنك الإسكندرية: 53.78 جنيه للشراء و53.88 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري والتجاري الدولي وبنك مصر والكويت الوطني والمصرف المتحد وفيصل الإسلامي والأهلي الكويتي والشركة المصرفية العربية الدولية والعربي الأفريقي الدولي: نحو 53.77 جنيه للشراء و53.87 جنيه للبيع.

المصرف العربي الدولي والمصري الخليجي: نحو 53.76 جنيه للشراء و53.86 جنيه للبيع.

بنك التعمير والإسكان وقطر الوطني وقناة السويس والعقاري المصري العربي: 53.75 جنيه للشراء و53.85 جنيه للبيع.

كريدي أجريكول: 53.73 جنيه للشراء و53.83 جنيه للبيع.

بنك التنمية الصناعية: نحو 53.70 جنيه للشراء و53.80 جنيه للبيع.

بنك نكست: نحو 53.69 جنيه للشراء و53.79 جنيه للبيع.

إتش إس بي سي: 53.68 جنيه للشراء و53.78 جنيه للبيع دون تغير.

بنك أبوظبي التجاري، صاحب أقل سعر: 53.67 جنيه للشراء و53.77 جنيه للبيع.

أعلى وأقل سعر للدولار اليوم

أعلى سعر لشراء الدولار: 53.80 جنيه.

أقل سعر لبيع الدولار: 53.77 جنيه.

متوسط سعر الدولار: 53.81 جنيه.