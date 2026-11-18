كشف النجم الفرنسي السابق تيري هنري عن تأثره بثلاثة من أبرز أساطير كرة القدم، مؤكدًا أن لهم دورًا كبيرًا في تشكيل رؤيته لنفسه كمهاجم صريح، خلال مسيرته الكروية التي شهدت تألقه على المستويين المحلي والدولي.

وقال هنري، خلال تصريحات تلفزيونية، إنه يدين بالفضل لعدد من النجوم الذين قدموا نماذج استثنائية في مركز المهاجم، مشيرًا إلى أن البرازيلي رونالدو نازاريو، والليبيري جورج ويا، والبرازيلي روماريو كانوا من أبرز اللاعبين الذين ألهموه.

وأضاف: «أودّ أن أعرب عن تقديري لثلاثة لاعبين: رونالدو، وجورج ويا، وروماريو، بفضلهم، استطعت أن أرى نفسي كمهاجم صريح. لا أقول إنني كنت الوحيد الذي يجيد هذا الدور».

ويُعد تيري هنري أحد أبرز المهاجمين في تاريخ كرة القدم، بعدما ترك بصمة كبيرة خلال مسيرته مع أندية أرسنال وبرشلونة وموناكو، إلى جانب تألقه بقميص منتخب فرنسا، الذي توج معه بلقب كأس العالم 1998 وبطولة أمم أوروبا 2000.

كما حقق هنري العديد من الإنجازات الفردية والجماعية، وأصبح أحد أبرز رموز أرسنال عبر تاريخه، بفضل قدراته التهديفية وسرعته ومهاراته في التعامل مع المدافعين، ليظل اسمه حاضرًا بين أساطير اللعبة.