قال الإعلامي أحمد موسى إن جماعة الإخوان لا يمكن الوثوق بها، مستشهدا بما وصفه بمفارقة موقف الرئيس الراحل أنور السادات من الجماعة، بعدما أخرج عناصرها من السجون، قبل أن ينتهي الأمر باغتياله.

مبارك فتح للإخوان البرلمان والشركات وفي النهاية ولعوا في البلد

وأضاف موسى، خلال تقديم برنامج «على مسؤوليتي» عبر قناة «صدى البلد»، أن السادات أتاح للإخوان الخروج من السجون، إلا أن الجماعة انتهت إلى اغتياله، قائلا: «الإخوان ملهمش أمان.. الرئيس السادات خرجهم من السجون وفي النهاية اغتالوه».

وتطرق الإعلامي إلى تعامل الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك مع جماعة الإخوان، مشيرا إلى أنه أتاح لها المجال في البرلمان، كما سمح بإنشاء شركات، قبل أن تتطور الأحداث إلى ما وصفه بإشعال البلاد.

وقال موسى متسائلا: «والرئيس مبارك عمل معاهم إيه؟»، قبل أن يوضح أن مبارك فتح أمام الجماعة المجال للمشاركة في البرلمان وإنشاء الشركات، مضيفا: «وفي النهاية ولعوا في البلد».

وكرر موسى انتقاده لتجربة التعامل مع الجماعة في عهد مبارك، قائلا إن الرئيس الأسبق فتح للإخوان المجال في البرلمان والشركات، لكن النتيجة كانت، بحسب تعبيره، إشعال الأوضاع في البلاد.

وتأتي هذه التصريحات في سياق حديث موسى عن محطات من تاريخ الرئيسين السادات ومبارك، بالتزامن مع استعادة الدور التاريخي للسادات وتكريمه المرتقب بميدالية الكونجرس الذهبية، وما يرتبط بذلك من استعراض لقراراته ومواقفه السياسية.