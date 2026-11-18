أكد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، أن صحة وسلامة المواطنين تأتي على رأس أولويات المحافظة، مشددًا على استمرار تكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية على المصانع والمنشآت الغذائية والمطاعم والأسواق بمختلف المراكز والمدن، بالتنسيق مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء وكافة الجهات المعنية، للتأكد من سلامة المنتجات الغذائية ومطابقتها للاشتراطات الصحية والفنية المعتمدة.

وشدد المحافظ على عدم التهاون مع أي مخالفات من شأنها المساس بصحة المواطنين، والتعامل بكل حسم مع حالات تصنيع أو تداول أو تخزين الأغذية منتهية الصلاحية أو غير الصالحة للاستهلاك الآدمي أو التي طرأت عليها تغيرات في خواصها الطبيعية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وشنت الهيئة القومية لسلامة الغذاء بالدقهلية حملة تفتيشية على أحد المصانع بنطاق مركز طلخا، أسفرت عن ضبط والتحفظ على 18 طنًا من مصنعات اللحوم، تبين أن بعضها منتهي الصلاحية، والبعض الآخر به تغير في الخواص الطبيعية، بما يمثل مخالفة للاشتراطات الصحية ويشكل خطرًا على صحة وسلامة المستهلكين.

وجاءت الحملة تنفيذًا لتوجيهات اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، بالتنسيق مع العقيد حسن الخولي رئيس قطاع شرق الدلتا بالهيئة القومية لسلامة الغذاء، وبقيادة المهندس هشام حمدان مدير فرع الهيئة بالدقهلية، والدكتور طه بسيوني مأمور الضبط القضائي بالهيئة، وبمشاركة كل من الدكتورة رانيا كمال، والدكتورة نورين محمود، والمهندس طارق أشرف، والدكتور محمد رمضان، مفتشي الهيئة.

وتم التحفظ على المضبوطات، وتحرير المحاضر اللازمة بمعرفة مأمور الضبط القضائي، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، واستكمال الإجراءات المقررة وفقًا للقانون.

وتؤكد محافظة الدقهلية استمرار الحملات الرقابية الدورية والمكثفة بالتنسيق مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء وكافة الجهات المعنية، لإحكام الرقابة على المصانع والمنشآت الغذائية والأسواق، وضمان سلامة المنتجات الغذائية المتداولة، والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.