استعاد الإعلامي أحمد موسى تصريحا سابقا للرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، تحدث فيه عن الرئيس الراحل أنور السادات وأمنيته أن يكون حاضرا خلال مراسم رفع العلم المصري على أرض سيناء.

أحمد موسى يستعيد أمنية مبارك بشأن حضور السادات رفع العلم المصري في سيناء

وقال موسى، خلال تقديم برنامج «على مسؤوليتي» عبر قناة «صدى البلد»، إن الرئيس مبارك قالي في وقت سابق: «كنت أتمنى أن يكون الرئيس السادات حاضر لرفع العلم المصري على سيناء».

وأوضح أن هذا التصريح يعكس تقديرا للدور الذي لعبه الرئيس الراحل أنور السادات في استعادة الأرض المصرية، بعدما اتخذ قرار الحرب في أكتوبر 1973، ثم قاد مسار السلام الذي ارتبط باستعادة سيناء وعودة السيادة المصرية عليها.

وأشار موسى إلى أن الحديث عن تكريم السادات بميدالية الكونجرس الذهبية يمثل مناسبة لاستعادة محطات مهمة من تاريخ مصر الحديث، وفي مقدمتها حرب أكتوبر وما أعقبها من تحركات سياسية ودبلوماسية.

وأضاف أن الرئيس السادات كان من القادة الذين تحملوا مسؤولية اتخاذ قرارات مصيرية في ظروف شديدة الصعوبة، إذ جمع بين خوض الحرب والسعي إلى السلام، وهو ما ترك بصمة واضحة في تاريخ المنطقة.

وأكد أن تكريم الرئيس الراحل لا ينفصل عن دوره في استعادة الأرض المصرية، مشيرا إلى أن استحضار شهادة مبارك بشأن أمنيته حضور السادات رفع العلم على سيناء يعيد التأكيد على المكانة التاريخية التي يحتلها الرئيس الراحل في وجدان المصريين.