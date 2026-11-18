قال الإعلامي أحمد موسى إن الرئيس الراحل محمد أنور السادات يعد من الزعماء القلائل على مستوى العالم الذين اتخذوا قرار الحرب وتحركوا لتحقيق النصر، وفي الوقت نفسه سعوا إلى تحقيق السلام وإنهاء الصراع.

مصر حققت أعظم إنجاز بالانتصار العسكري ثم السلام

وأضاف موسى، خلال تقديم برنامج «على مسؤوليتي» عبر قناة «صدى البلد»، أن تجربة الرئيس السادات تمثل نموذجا استثنائيا في تاريخ القيادة السياسية، بعدما استطاع اتخاذ قرار الحرب في أكتوبر 1973، ثم الانتقال إلى مسار السلام، في إطار رؤية استهدفت استعادة الأرض المصرية والحفاظ على حقوق البلاد.

وأكد أن مصر حققت إنجازا عظيما بالجمع بين الانتصار العسكري والسلام، قائلا: «مصر عملت أعظم شيء، الانتصار ثم السلام».

وأشار الإعلامي إلى أن السادات لم يكن مجرد قائد اتخذ قرار الحرب، بل كان صاحب رؤية سياسية امتدت إلى مرحلة ما بعد المعركة، إذ أدرك أهمية التحرك من أجل إنهاء الصراع وتثبيت نتائج الانتصار، لافتا إلى أن تكريم الكونجرس الأمريكي للرئيس الراحل يأتي تقديرا لهذه المكانة التاريخية.

وأوضح موسى أن قرار السادات لم يكن منفصلا عن إرادة استعادة الأراضي المصرية، وإنما جاء ضمن مسار متكامل بدأ بالتحرك العسكري في حرب أكتوبر، واستكمل بالتحرك السياسي والدبلوماسي لتحقيق السلام.

وشدد على أن الجمع بين الحرب والسلام يمثل أحد أبرز ملامح تجربة الرئيس الراحل، التي جعلته واحدا من الشخصيات التاريخية التي تحظى بتقدير دولي.