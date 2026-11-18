أنهى الدولار الأمريكي تعاملات اليوم الأربعاء 18 نوفمبر 2026 على ارتفاع أمام الجنيه المصري، متحركًا بين 53.77 و53.90 جنيه للبيع، وفقًا لآخر تحديثات البنوك العاملة في السوق المصرفية.

سعر الدولار في بنكي الأهلي ومصر ختام الأربعاء

سجل سعر الدولار في بنكي الأهلي ومصر أكبر البنوك الحكومية نحو 53.77 جنيه للشراء و53.87 جنيه

البنوك الأعلي سعرا في مصر اليوم الأربعاء

فقد سجل بنك أبوظبي الإسلامي 53.80 جنيه للشراء و53.90 جنيه للبيع، يليه بنك البركة بسعر 53.79 جنيه للشراء و53.89 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار في بنوك بيت التمويل الكويتي وأبوظبي الأول مصر وبنك الإسكندرية نحو 53.78 جنيه للشراء و53.88 جنيه للبيع.

وكان بيت التمويل وأبوظبي الأول الأكثر ارتفاعًا بعد أبوظبي الإسلامي بنسبة 0.242%.

سعر الدولار في البنوك الكبري العاملة بمصر

أما في البنوك الكبرى، فسجل الدولار 53.77 جنيه للشراء و53.87 جنيه للبيع في فيصل الإسلامي والتجاري الدولي والعربي الأفريقي والكويت الوطني.

البنوك الأقل سعرا

وفي المقابل، جاء إتش إس بي سي عند 53.68 جنيه للشراء و53.78 جنيه للبيع دون تغير.

وسجل بنك أبوظبي التجاري أقل سعر بواقع 53.67 جنيه للشراء و53.77 جنيه للبيع.

سعر الدولار رسميا في البنك المركزي المصري

سجل البنك المركزي المصري نحو 53.75 جنيه للشراء و53.89 جنيه للبيع.

متوسط سعر الدولار في مصر

ارتفع متوسط سعر الدولار في مصر ليسجل نحو 53.81 جنيها.