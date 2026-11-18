قالت دانا أبو شمسية مراسلة قناة القاهرة الإخبارية، إنّ المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي لم يصدر حتى اللحظة أي بيان رسمي بشأن العملية العسكرية الجديدة في قطاع غزة، سواء باللغة العبرية أو الإنجليزية أو العربية، مشيرة إلى أن ذلك يبدو جزءاً من سياسة تعتيم على العملية العسكرية، التي وصفتها وسائل الإعلام الإسرائيلية بأنها محدودة ومركزة.

وأضافت في مداخلة مع الإعلامية ريهام إبراهيم، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ المعلومات المتداولة بشأن العملية صادرة عن منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، لافتة إلى أن هناك ما يبدو أنه سياسة تكميم إعلامي، أو محاولة لجس النبض الفلسطيني، وكذلك جس نبض الولايات المتحدة الأمريكية ومجلس السلام والجهات الراعية لاتفاق وقف إطلاق النار.

وأوضحت أن الغارات والعملية العسكرية الحالية تمثل الأولى التي يُعلن عنها رسمياً من جانب منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في أكتوبر الماضي، مشيرة إلى أن الحديث يدور حول تنفيذ العملية بواسطة قوات جيش الاحتلال في ثلاثة بلوكات على الشارع والمحور الرئيسي المعروف بمحور صلاح الدين.

ولفتت إلى وجود حركة نزوح كبيرة في المنطقة، موضحة أن جيش الاحتلال، عبر منسق أعمال الحكومة، يقول إن هدف العملية هو إزالة التهديدات الفورية التي تواجه القوات العاملة في المنطقة الآمنة.

وأشارت إلى أن السياق الزمني لهذه الضربات يثير الانتباه، خاصة مع وصول قائد القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" إلى إسرائيل، ولقائه بالأجهزة الأمنية ورئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، بالتزامن مع الحديث عن الضغوط التي تمارسها الولايات المتحدة الأمريكية للبدء في تنفيذ خطة الإعمار وخطة السلام، المعروفة باسم خطة ترامب، في قطاع غزة.

جبهة قطاع غزة

وأضافت أن التحركات الإسرائيلية تبدو متماهية أيضاً مع تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، صباح اليوم، التي قال فيها إن إسرائيل مستعدة للتعامل مع جميع التهديدات الأمنية التي تحيط بها، وإن جيش الاحتلال لن ينسحب من المناطق الآمنة الصفراء التي تتمركز فيها قواته، سواء في المناطق الشمالية، في إشارة إلى جنوب لبنان، أو في المناطق الجنوبية، في إشارة إلى جبهة قطاع غزة، متممةً، بأنّ كاتس ذهب إلى التهديد بتوسيع الاحتلال والسيطرة على مناطق جديدة إذا لزم الأمر.