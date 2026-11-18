واصلت أسعار الدولار في مصر، ارتفاعها علي مدار تعاملات اليوم، لتختتم تداولاتها عند مستويات تراوحت بين 53.77 و53.90 جنيه للبيع.

وخلال السطور التالية يرصد موقع “صدى البلد” أسعار الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري ختام تعاملات اليوم الأربعاء 18 نوفمبر 2026، وفقا لآخر تحديثات البنوك العاملة في السوق المصرفية.

أسعار الدولار في البنوك 18-11-2026

وارتفع أعلى سعر شراء للدولار لنحو 53.80 جنيه، بينما بلغ أقل سعر بيع 53.77 جنيه، في حين سجل متوسط السعر 53.81 جنيه.

وفي البنك المركزي المصري سجل الدولار 53.75 جنيه للشراء و53.89 جنيه للبيع.

وجاءت أسعار الدولار في البنوك مرتبة من الأعلى إلى الأدنى على النحو التالي:

وصعد الدولار في بنك أبوظبي الإسلامي أعلى سعر في السوق، إذ بلغ 53.80 جنيه للشراء و53.90 جنيه للبيع.

وتداول سعر الدولار في بنك البركة عند 53.79 جنيه للشراء و53.89 جنيه للبيع.

وسجل كل من بنوك بيت التمويل الكويتي وأبوظبي الأول مصر وبنك الإسكندرية 53.78 جنيه للشراء و53.88 جنيه للبيع.

وارتفع سعر الدولار في كل من البنك الأهلي المصري، التجاري الدولي، بنك مصر، الكويت الوطني، المصرف المتحد، فيصل الإسلامي، الأهلي الكويتي، الشركة المصرفية العربية الدولية والعربي الأفريقي الدولي ليصل إلى 53.77 جنيه للشراء و53.87 جنيه للبيع.

وزاد سعر شراء الدولار في بنوك المصرف العربي الدولي والمصري الخليجي ليسجل 53.76 جنيه و53.86 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان وقطر الوطني وقناة السويس والعقاري المصري العربي 53.75 جنيه للشراء و53.85 جنيه للبيع.

وصعد سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول لنحو 53.73 جنيه للشراء و53.83 جنيه للبيع.

وتداول سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية عند 53.70 جنيه للشراء و53.80 جنيه للبيع.

وفي بنك نكست سجل الدولار نحو 53.69 جنيه للشراء و53.79 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم

أقل سعر للدولار اليوم

وفي المقابل، استقر سعر الدولار في إتش إس بي سي 53.68 جنيه للشراء و53.78 جنيه للبيع دون تغير.

وجاء بنك أبوظبي التجاري الأقل سعرًا بواقع 53.67 جنيه للشراء و53.77 جنيه للبيع.