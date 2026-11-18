سجل سعر الدولار ارتفاعا جديدا اليوم الأربعاء 18 نوفمبر 2026 في منتصف التعاملات، لتواصل العملة الأمريكية موجة الصعود وتقترب من مستوى 54 جنيها، بعدما رفعت البنوك أسعارها دفعة واحدة في تحرك جماعي، وارتفع سعر الدولار في البنوك بما يتراوح بين 8 و11 قرشا مقارنة بختام تعاملات أمس، ليسجل أعلى سعر له عند 53.82 جنيه للشراء، و53.92 جنيه للبيع.

وجاء هذا الارتفاع وسط حالة من الترقب في سوق الصرف، مع استمرار ضغوط الطلب على الدولار، وصعود العملة الأمريكية عالميا أمام سلة العملات الرئيسية.

سعر الدولار اليوم في البنوك

سجل سعر الدولار في بنك الكويت الوطني NBK 53.820 جنيه للشراء، و53.920 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي 53.800 جنيه للشراء، و53.900 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار في بنك البركة 53.790 جنيه للشراء، و53.890 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB 53.770 جنيه للشراء، و53.870 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار في بنك مصر 53.760 جنيه للشراء، و53.860 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار في بنك اتش اس بي سي HSBC 53.751 جنيه للشراء، و53.854 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار في بنك قناة السويس 53.750 جنيه للشراء، و53.850 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول 53.740 جنيه للشراء، و53.840 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 53.740 جنيه للشراء، و53.840 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في بنك الإسكندرية 53.740 جنيه للشراء، و53.840 جنيه للبيع.

كما سجل سعر الدولار في المصرف المتحد 53.730 جنيه للشراء، و53.830 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان 53.700 جنيه للشراء، و53.800 جنيه للبيع.



سجل سعر الدولار في المصرف العربي الدولي 53.680 جنيه للشراء، و53.780 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في البنك العقاري المصري العربي 53.600 جنيه للشراء، و53.700 جنيه للبيع.