رغم مرور سنوات طويلة على رحيله، لا يزال اسم الرئيس الراحل محمد أنور السادات حاضرًا في الذاكرة المصرية والعالمية، باعتباره أحد أبرز الشخصيات التي تركت بصمة مؤثرة في تاريخ مصر والعلاقات الدولية، بعدما ارتبطت مسيرته بقرارات ومواقف سياسية وتاريخية تجاوز تأثيرها حدود المنطقة. ولم يكن استمرار الاهتمام بسيرته مجرد استعادة لذكرى رئيس سابق، بل انعكاسًا لما تركه من إرث سياسي وتاريخي ظل محل اهتمام وتقدير في العديد من الأوساط الدولية.

جوانب من مكانته العالمية

وفي هذا السياق، كشفت حفيدته ليلى عبد الغفار جوانب من مكانته العالمية، متحدثة عن أسباب استمرار تخليد ذكراه، كما تطرقت إلى تفاصيل تكريم الكونجرس الأمريكي له والدلالات المرتبطة بهذا التكريم.

وقالت ليلى عبد الغفار، حفيدة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، خلال استضافتها في برنامج «الستات» الذي تقدمه الإعلامية سهير جودة على قناة النهار، إن استمرار تذكر العالم لجدها يعود إلى حجم التأثير الذي تركه في التاريخ، والمواقف التي ارتبطت بمسيرته السياسية، والتي عكست انتماءه الشديد لمصر وحرصه على مصالحها.

مرحلة تاريخية معينة

وأوضحت أن السادات لم يكن مجرد رئيس سابق تولى مسؤولية البلاد في مرحلة تاريخية معينة، وإنما شخصية تركت أثرًا ممتدًا على المستوى الدولي، وهو ما جعل سيرته وتاريخه يحظيان باهتمام مستمر حتى بعد مرور سنوات طويلة على رحيله.

وأضافت أن ما قدمه الرئيس الراحل من مواقف وأدوار تاريخية أسهم في ترسيخ مكانته داخل الذاكرة العالمية، مؤكدة أن حضوره لم يقتصر على التاريخ المصري، بل امتد إلى المحافل الدولية التي لا تزال تستحضر اسمه وإرثه السياسي.

تكريم الكونجرس الأمريكي لمحمد أنور السادات

وتطرقت حفيدة الرئيس الراحل إلى تكريم الكونجرس الأمريكي لمحمد أنور السادات، كاشفة خلال حديثها عن تفاصيل هذا التكريم وما يحمله من دلالات بشأن المكانة التي حظي بها الرئيس الراحل على المستوى الدولي.