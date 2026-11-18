قال محمد إبراهيم، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، إن الحكم الصادر اليوم في مدينة بورتسودان بالإعدام على قائد ميليشيا الدعم السريع محمد حمدان دقلو، وشقيقه عبد الرحيم دقلو، والجموني، جاء على خلفية الانتهاكات التي ارتكبوها بحق الإمدادات الطبية، وما ترتب عليها من تدمير عدد من الممتلكات والمعدات والمنشآت المرتبطة بها.

وأضاف في مداخلة مع الإعلامية ريهام إبراهيم، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ الحكم شمل أيضاً 12 آخرين ينتمون إلى قوات الدعم السريع، وأُلزموا بدفع تعويضات، وفي حال عدم سدادها يُواجهون عقوبة السجن لمدة عام.

وأوضح أن هذه الأحكام قد تتبعها أحكام أخرى بحق عدد كبير من قيادات قوات الدعم السريع، خاصة أن الانتهاكات لم تقتصر على الإمدادات الطبية، وإنما امتدت إلى المنشآت الحكومية في السودان، فضلاً عن تعرّض منازل المدنيين لأضرار كبيرة.

وأشار إلى أن حجم الخراب، بحسب القانونيين، كبير للغاية، وأن هناك عدداً من القضايا التي سيتم البت فيها خلال الفترة المقبلة، إلى جانب مُحاكمات مُرتقبة لعدد كبير من قيادات الدعم السريع المتهمين بارتكاب جرائم في مناطق مختلفة، من بينها ولاية الخرطوم وولاية الجزيرة وبعض مناطق ولاية سنار، فضلاً عن مناطق أخرى اجتاحتها قوات الدعم السريع.

ولفت إلى أن الحكم الصادر اليوم قد تتبعه تطورات جديدة، خاصة أنه تضمن مخاطبة الإنتربول، كما خاطبت وزارة الخارجية الجهات المعنية بشأن سحب جنسيات المدانين، وتحديداً قائد الدعم السريع محمد حمدان دقلو، وعبد الرحيم دقلو، والجموني، وعدد آخر من المحكوم عليهم، ليصل إجمالي عددهم إلى 14 شخصاً في محكمة مدينة بورتسودان.

المُحاكمات ستستمر خلال الأيام المقبلة

وأكد أن المحاكمات ستستمر خلال الأيام المقبلة، مع بدء إجراءات جديدة في عدد كبير من القضايا التي من المقرّر فتحها خلال الفترة القادمة، عقب صدور هذا الحكم.