أفادت ‏مصادر سودانية بانشقاق مشعل عبد الرحمن القائد بقوات الدعم السريع ومعه 317 من عناصر فصيله المسلح.

ولاحقا ؛ أعلن العميد حمدان عثمان محمد، قائد "المجموعة 45" في الدعم السريع، انشقاقه وانضمامه إلى الجيش السوداني، مؤكدا أن ما يجري في السودان ليس صراعا داخليا، بل عدوان خارجي تستخدم فيه أسرة دقلو أداة لتنفيذ مخطط تفتيت السودان.

وشدد عثمان في كلمة له على أن قواته جاهزة لكنس التمرد في كردفان و دارفور.



وتقدم ‏قائد المجموعة 45 المنشق عن الدعم السريع عن باعتذاره للشعب السوداني عن هذه الحرب الظالمة.



واختتم ‏قائد المجموعة 45 المنشق عن الدعم السريع قائلا : هناك مخطط لتفتيت وتقسيم السودان.