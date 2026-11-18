في تحرك يستهدف إنهاء المشكلات التي تواجه العاملين في مجال التنقيب عن الذهب، وفتح صفحة جديدة من التعاون بين المواطنين والدولة، شهدت محافظة أسوان اجتماعًا موسعًا لمناقشة المبادرة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وسط تفاعل كبير من أبناء القبائل والرموز المجتمعية، ومشاركة قيادات أمنية وممثلين عن جهاز مستقبل مصر.

وشهد الاجتماع طرح عدد من الملفات المهمة، في مقدمتها تسليم الذهب والأسلحة، وتوفير الحماية الأمنية للعاملين، إلى جانب بحث أوضاع المقبوض عليهم، بما يضمن تحقيق التوازن بين حقوق الدولة ومصالح المواطنين.

مصطفى بكري

وكشف النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، تفاصيل الاجتماع، مؤكدًا أن اللقاء شهد حالة من التفاهم والتوافق حول المبادرة الرئاسية، التي تستهدف وضع إطار قانوني وتنظيمي يحفظ حقوق الدولة والشركات العاملة في مجال التنقيب عن الذهب والعاملين بهذا النشاط، ويحقق مبدأ المساواة أمام القانون، مع تسهيل الإجراءات وتوفير الحماية اللازمة للجميع.

جهاز مستقبل مصر يتعهد بصرف قيمة الذهب فور تسليمه

وأكد بكري، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن ممثل جهاز مستقبل مصر أعلن بدء عمل الجهاز بالفعل ووجوده على أرض الواقع، وفتح أبوابه أمام جميع المواطنين، مشيرًا إلى ظهور أكثر من مبادرة لتسليم الذهب إلى المراكز المختلفة التابعة للجهاز بكميات ليست قليلة.

وأوضح أن الجهاز تعهد بحصول كل مواطن يسلم الذهب على قيمته المالية فورًا، إلى جانب تسليمه إيصالًا رسميًا يثبت مشروعية الأموال التي حصل عليها مقابل الذهب.

مبادرات لتسليم الأسلحة وتوفير الحماية الأمنية

وتطرق الاجتماع إلى ملف تسليم الأسلحة، حيث كشف بكري عن وجود مبادرات واستعدادات كبيرة من المواطنين للتعاون مع الدولة في هذا الشأن، موضحًا أن بعض المواطنين أكدوا أنهم لجأوا إلى حيازة الأسلحة خوفًا من المشكلات الأمنية وعمليات قطع الطرق.

وأضاف أن هؤلاء المواطنين أصبحوا مستعدين لتسليم أسلحتهم، بعد تأكيد الجهات الأمنية وجهاز مستقبل مصر توفير الحماية الأمنية اللازمة لهم، بما يعزز الاستقرار ويدعم جهود الدولة في تنظيم هذا النشاط.

فحص أوضاع المقبوض عليهم

وفيما يتعلق بملف المقبوض عليهم، أكد عضو مجلس النواب أن الجهات الأمنية ستبحث موقف كل شخص جرى القبض عليه، طالما لم يخالف القوانين واللوائح المنظمة، لاتخاذ القرار المناسب بشأنه.

وأشار إلى أن هذا التوضيح لاقى ارتياحًا كبيرًا بين المشاركين في الاجتماع، خاصة أنه تضمن التأكيد على دراسة أوضاعهم والتعامل معها وفقًا للقانون.

ضمانات لحماية العمال والشركات والبيئة

وأوضح بكري أن الاجتماع شهد نقاشًا مطولًا بين القيادات الأمنية والرموز المجتمعية والمواطنين، جرى خلاله استعراض أبرز المشكلات التي تواجه العاملين في مجال التنقيب عن الذهب، وعرضها على ممثل جهاز مستقبل مصر، المقدم محمد عبد الناصر، الذي أجاب عن التساؤلات المطروحة.

ولفت إلى أن ممثل الجهاز أكد توفير الضمانات اللازمة لسلامة العمال وحماية البيئة، من خلال آليات محددة تعمل في إطار القانون، فضلًا عن حماية حقوق الشركات المرخص لها بالتنقيب عن الذهب، ومساعدتها والعمل على النهوض بها.

المواطنون والدولة في خندق واحد

واختتم بكري تصريحاته بالتأكيد أن المشهد الذي شهده في أسوان يعكس أصالة المصريين وحبهم لوطنهم وتقديرهم للرئيس عبد الفتاح السيسي والمبادرة التي أطلقها، مشددًا على أن مصلحة المواطنين والدولة واحدة.

وأوضح أن الحضور الشعبي والتفاعل مع المبادرة عكسا حالة من التماسك والتعاون بين أبناء القبائل والمواطنين والقيادات الحاضرة، على عكس بعض الصور التي جرى تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرًا إلى أن الاجتماع شهد تصفيقًا حادًا وهتافات «تحيا مصر»، في مشهد يعكس دعم المشاركين للمبادرة واستعدادهم للتعاون مع جهاز مستقبل مصر لتنفيذ أهدافها.