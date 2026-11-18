حجز الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي، مقعده في نهائي بطولة السوبر المصري، بعدما حقق الفوز على نظيره سموحة بنتيجة 29-24، في المباراة التي جمعتهما على صالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر، ضمن منافسات الدور نصف النهائي.

وقدم الأهلي أداءً قويًا خلال المواجهة، ليحسم بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية، وينتظر الفائز من لقاء الزمالك والأولمبي، المقرر إقامته في السادسة مساء اليوم على الصالة نفسها.

ويسعى الأهلي لمواصلة هيمنته على البطولة، بعدما توج بلقب السوبر المصري لكرة اليد في النسخ الثلاث الأخيرة.

وكان الفريق الأحمر قد توج مؤخرًا بلقب السوبر الإفريقي لكرة اليد على حساب الزمالك، كما حصد المركز الثالث والميدالية البرونزية في بطولة العالم للأندية، عقب فوزه على الفريق الأبيض.