عقد الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، لقاءً مع وفد جمهورية الهند، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك وتطوير أطر التنسيق في مجال الطيران المدني، في ضوء الدور المحوري الذي تضطلع به منظمة الطيران المدني الدولي (ICAO) في وضع السياسات والمعايير المنظمة لصناعة النقل الجوي عالميًا.

جاء ذلك على هامش مشاركة الوزير في أعمال الدورة الثالثة والأربعين الاستثنائية للجمعية العمومية لمنظمة الطيران المدني الدولي «الإيكاو»، والمؤتمر العالمي السابع للنقل الجوي (ATConf/7)، بمدينة مونتريال الكندية.

وتناول اللقاء أهمية تبادل الرؤى والخبرات بشأن الملفات الفنية والتنظيمية المطروحة على أجندة المنظمة ومجلسها، ودعم الجهود الدولية الرامية إلى تطوير منظومة سلامة وأمن الطيران، وتعزيز كفاءة التشغيل، ومواكبة مستجدات صناعة النقل الجوي، بما يحقق المصالح المشتركة ويدعم تطوير قطاع الطيران المدني وفقًا للمعايير والممارسات الدولية.

وأكد الدكتور سامح الحفني أهمية استمرار التواصل والتنسيق مع الجانب الهندي بشأن القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك، مشيرًا إلى أن التطورات المتسارعة التي تشهدها صناعة الطيران المدني تتطلب تعزيز الحوار الدولي وتبادل الخبرات وتكامل الرؤى، بما يدعم تطوير الأطر التنظيمية والفنية للقطاع، ويواكب المستجدات العالمية، ويسهم في ترسيخ أعلى معايير السلامة والأمن ورفع كفاءة منظومة النقل الجوي.

من جانبهم، أعرب أعضاء الوفد الهندي عن تقديرهم للعلاقات التي تجمع البلدين، مؤكدين أهمية مواصلة التنسيق والتشاور مع الجانب المصري، وتبادل الخبرات في مختلف المجالات الفنية والتنظيمية، بما يعزز التعاون بين البلدين ويدعم الجهود المشتركة داخل منظمة الطيران المدني الدولي.