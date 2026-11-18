​تعد الفئران من أكثر الكائنات المزعجة التي تقتحم المنازل وتجعل سكانها يشعرون بالاشمئزاز وللأسف رغم توفر منتجات عديدة للتخلص منها إلا أنها لاتكن فعالة في كل حالات فالفئران تتجنب الكثير منها.

أقوى رائحة لطرد الفئران

ووفقا لما أورده موقع ​The Spruce فإن أقوى رائحة للتخلص من الفئران هى الخارجة من زيت النعناع العطرية فيوجد إجماع من خبراء مكافحة الآفات على أن زيت النعناع المركز هو أقوى طارد طبيعي للفئران على الإطلاق.



​سر قوته في طرد الفئران

تمتلك الفئران حاسة شم قوية للغاية وحساسة بشكل لا يصدق حيث أن رائحة النعناع النقي قوية ولا تُطاق بالنسبة لها، فهي تهيج الممرات الهوائية الحساسة لديها وتجعلها تعجز عن تحمل البقاء في المكان وتخرج من تلقاء نفسها.

طريقة استخدام زيت النعناع للفئران



ونعرض لكم فيما ​طريقة استخدام أقوى زيت لطرد الفئران للحصول على أفضل نتيجة بأقل مجهود.

انقع كرات قطنية في كمية وفيرة من زيت النعناع العطري الخالص وهو يتميز برائحة لازعة قوية ويستخرج من النعناع الفلفلي، يجب الانتباه لأن بعض أنواع زيت النعناع في الأسواق غير فعالة.



​يجب تغيير الكرات القطنية أو إعادة رشها بالزيت كل أسبوع إلى أسبوعين لأن الرائحة تتبخر بمرور الوقت.



أماكن التوزيع

ضع هذه الكرات في الأماكن التى يمكن أن تختبأ فيها الفئران مثل الزوايا المظلمة، خلف الأجهزة الكهربائية كالثلاجة والغسالة، تحت الأحواض، وعند فتحات الأبواب أو الشقوق التي يُحتمل دخول الفئران من خلالها.

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​وسائل مساعدة لزيادة الفاعلية



​إلى جانب زيت النعناع يمكن الاستعانة بمواد طبيعية أخرى قوية مثل ​خل التفاح أو الخل الأبيض حيث ترش زوايا الغرف والأرضيات برذاذ الخل المخفف بالماء، حيث تكره الفئران روائح الأحماض النفاذة.



​سد الشقوق

الوقاية تبدأ بسد أي ثقوب أو فجوات يزيد حجمها عن حجم سنتيمتر واحد وكذلك فواصل الأبواب والشبابيك والمسافات بينها وبين الجدران حيث أن الفئران تستطيع ضغط أجسامها والدخول منها.

