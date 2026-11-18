هنأ الأزهر الشريف، الأعضاء الجدد بهيئة كبار العلماء والذين صدر لهم قرار جمهوري بناءً على ترشيح فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر.

وصدر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتعيين ثلاثة أعضاء جدد بهيئة كبار العلماء، وهم: الدكتور سيف رجب قزامل، العميد الأسبق لكلية الشريعة والقانون بطنطا، والدكتور عبد الفتاح العواري، العميد الأسبق لكلية أصول الدين بالقاهرة، والدكتور محمد إبراهيم الحفناوي، أستاذ أصول الفقه بكلية الشريعة والقانون بطنطا.

وتابع الأزهر في بيانه: نسأل المولى عز وجل أن يوفق السادة الأعضاء الجدد، وأن يسدد خطاهم، وأن يعينهم على أداء هذه الأمانة الثقيلة، وأن يبارك جهودهم وعلمهم، وأن يوفق أعضاء الهيئة من العلماء الأجلاء إلى مواصلة العطاء في خدمة الأزهر الشريف ووطنهم وأمتهم.

مفتي الجمهورية يهنئ الدكتور العواري

كما تقدم الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، بخالص التهنئة إلى الدكتور عبد الفتاح عبد الغني العواري، أستاذ التفسير وعلوم القرآن، العميد الأسبق لكلية أصول الدين بالقاهرة، وعضو مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر؛ بمناسبة اختيار فضيلته عضوًا بهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف.

وأكد مفتي الجمهورية أن هذا الاختيار يأتي تقديرًا لمكانة فضيلته العلمية الرفيعة، وما قدَّمه من إسهامات علمية متميزة في مجال التفسير وعلوم القرآن، وجهود راسخة في خدمة الدراسات القرآنية وإثراء المكتبة الإسلامية بالبحوث والمؤلفات المتخصصة، سائلًا الله تعالى أن يبارك في علمه وعطائه، وأن يوفقه لمواصلة رسالته العلمية في خدمة الدين والوطن.

كما تقدم الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، بخالص التهنئة إلى الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن، العميد الأسبق لكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر بطنطا، بمناسبة اختياره عضوًا بهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف.

وأكد مفتي الجمهورية أن هذا الاختيار يعكس ما يتمتع به من مكانة علمية رفيعة، وما قدمه من جهود وإسهامات متميزة في خدمة الفقه الإسلامي والدراسات الشرعية، وإثراء البحث الفقهي، وتأهيل أجيال من الباحثين والمتخصصين في العلوم الشرعية، داعيًا الله تعالى أن يبارك في علمه وعطائه، وأن يوفقه لمواصلة رسالته العلمية في خدمة الشريعة الإسلامية والأزهر الشريف.

وتقدم الدكتور، نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، بخالص التهنئة إلى الدكتور محمد إبراهيم الحفناوي، أستاذ أصول الفقه، الوكيل الأسبق لكلية الشريعة والقانون بطنطا، بمناسبة اختياره عضوًا بهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف.

وأكد مفتي الجمهورية أن هذا الاختيار يجسد تقديرًا لمكانة علمية راسخة ومسيرة حافلة بالعطاء في مجال أصول الفقه تدريسًا وتأليفًا، وما قدمه فضيلته من إسهامات في تأصيل القواعد والمناهج الفقهية، وخدمة الدراسات الشرعية، سائلًا الله تعالى أن يبارك في جهوده، وأن يجعل علمه وعمله نافعًا للأزهر الشريف والأمة الإسلامية.