تقدم الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، بخالص التهنئة إلى الدكتور عبد الفتاح عبد الغني العواري، أستاذ التفسير وعلوم القرآن، العميد الأسبق لكلية أصول الدين بالقاهرة، وعضو مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر؛ بمناسبة اختيار فضيلته عضوًا بهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف.

مفتي الجمهورية يهنئ الدكتور عبدالفتاح العواري باختياره عضوا بهيئة كبار العلماء بالأزهر

وأكد مفتي الجمهورية أن هذا الاختيار يأتي تقديرًا لمكانة فضيلته العلمية الرفيعة، وما قدَّمه من إسهامات علمية متميزة في مجال التفسير وعلوم القرآن، وجهود راسخة في خدمة الدراسات القرآنية وإثراء المكتبة الإسلامية بالبحوث والمؤلفات المتخصصة.

ودعا الله تعالى أن يبارك في علمه وعطائه، وأن يوفقه لمواصلة رسالته العلمية في خدمة الدين والوطن.

تعيين 3 أعضاء جدد بهيئة كبار العلماء بالأزهر

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، أصدر قرارا جمهوريا بتعيين ثلاثة أعضاء جدد بهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، وهم: الدكتور سيف رجب محمد قزامل، والدكتور عبد الفتاح عبد الغني محمد إبراهيم الهواري، والدكتور محمد إبراهيم محمد الحفناوي.

يُعين عضوًا بهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف كل من : الأستاذ الدكتور سيف رجب محمد قزامل . الأستاذ الدكتور عبد الفتاح عبد الغني محمد إبراهيم الهواري . الأستاذ الدكتور محمد إبراهيم محمد الحفناوي.

من هو الدكتور عبد الفتاح العواري؟

هو الدكتور عبد الفتاح عبد الغني محمد إبراهيم العواري.

من مواليــــد : 1/5/1961م بقرية برخيل مركز البلينا – سوهاج، بدأ حفظ القرآن الكريم بكتاب القرية على يد والده رحمه الله تعالى- ثم التحق بمعهد بني حميل الابتدائي الأزهري، وحصل على الابتدائية الأزهرية عام (1975م)، ثم حصل على الإعدادية الأزهرية من معهد الغابات الأزهري بسوهاج عام 1978م) ، ثم الثانوية الأزهرية من نفس المعهد عام (1982م) ، ثم التحق بكلية أصول الدين – جامعة الأزهر بالقاهرة عام (1983م) وحصل على الإجازة العالية عام (1986م) قسم التفسير وعلوم القرآن بتقدير عام (ممتاز مع مرتبة الشرف).

عين إمامًا وخطيبًا ومدرسًا بوزارة الأوقاف عام (1987م) إلى (1989م)، ورشح معيدًا بكلية أصول الدين القاهرة (1989م) وواصل دراساتي العليا (تمهيدي الماجستير) لمدة عامين، وسجل رسالة التخصص (الماجستير) وكان عنوانها (تفسير آيات العندية في القرآن الكريم) وحصل على الماجستير عام (1992م) بتقدير عام (ممتاز)، وعين مدرسًا مساعدًا من 8/5/1992م.

كما سجل رسالة العالمية (الدكتوراه) في التفسير وعلوم القرآن وكان عنوانها (العام والخاص في القرآن الكريم دراسة وتفسيرًا)، وقد حصل على الدكتوراه عام (1996م) بتقدير عام (مرتبة الشرف الثانية)، وعين مدرسًا بالكلية في 5/11/1996م ، ثم رقي أستاذًا مساعدًا في 9/1/2002م فأستاذًا في 2/5/2007م) بقسم التفسير وعلوم القرآن بالكلية وإلى الآن.

تم تعيينه رئيسًا لقسم التفسير وعلوم القرآن بالكلية اعتبارًا من 10/9/2012م، ثم اختياره عضوا محكما باللجنة العلمية الدائمة لترقية الاساتذة بجامعة الازهر اعتبارا من 11/2/2013م، وتم اختياره عضو بالمجلس الاعلي للشئون الاسلامية.

صدر قرار فضيلة الإمام الأكبر شيخ الازهر بتعينه عميدا لكلية أصول الدين جامعة الأزهر القاهره في 3/8/2014م.

وسافر إلى جامعة الملك خالد بكلية الشريعة وأصول الدين بالسعودية بعد موافقة جامعة الأزهر على إعارة خدماتي وذلك لمدة تسع سنوات متتالية شارك فيها في كثير من الحلقات العلمية والندوات، وقمت بإدارة حلقات (السيمينار) التي نظمتها وحدة البحث العلمي بالكلية ومنها : موقف ابن القيم من المجاز في القرآن، وكذلك تنبيهات الحافظ ابن كثير على الفخر الرازي في بعض المسائل، وكذلك حديث القرآن عن الأنس.

كما شارك نخبة من الأساتذة في وضع مناهج كلية الشريعة وكذلك مناهج قسم القراءات القرآنية وبعد الفراغ منها ومناقشة لجنة المناهج بالجامعة لمفردات هذه المناهج وافقت الجامعة على فتح القسم.

شارك في وضع مناهج المتعلقة ببرنامج بكالوريوس والماجستير والدكتوراه بجامعة الشارقة بدولة العربية المتحدة، وشارك في لجنة تطوير المناهج بالازهر الشريف فى التعليم ما قبل الجامعى وكذلك التعليم الجامعى .