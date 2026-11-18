تلقى نادي غزل المحلة صدمة جديدة بعدما قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» إيقاف قيد الفريق لفترتي انتقالات، على خلفية شكوى تقدم بها نادي دينجوليه الإيفواري، للمطالبة بالحصول على مستحقاته المالية المتعلقة بانتقال اللاعب موري توريه إلى صفوف الفريق المحلاوي.

وكشف مصدر مطلع داخل نادي غزل المحلة، في تصريحات خاصة لصدى البلد، أن العقوبة جاءت بسبب مطالبة النادي الإيفواري بالحصول على نسبة من حقوق الرعاية الخاصة بانتقال موري توريه إلى غزل المحلة خلال صيف 2024.

وأوضح المصدر أن دينجوليه تقدم بشكوى رسمية إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم، للمطالبة بمستحقاته، قبل أن يحصل على حكم من غرفة فض المنازعات بأحقيته في الحصول على هذه الأموال.

تحرك قانوني من غزل المحلة لإلغاء عقوبة إيقاف القيد

وأشار المصدر إلى أن إدارة غزل المحلة تستعد للتحرك قانونيًا والطعن على القرار أمام محكمة التحكيم الرياضي «كاس»، بهدف إيقاف تنفيذ عقوبة منع القيد خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وفي سياق آخر، أوضح المصدر أن عقد الإيفواري موري توريه ينتهي بنهاية الموسم الحالي، مشيرًا إلى وجود مفاوضات مع اللاعب لتجديد تعاقده، في ظل كونه أحد العناصر الأساسية في تشكيل الفريق.

كما نفى المصدر صحة الأنباء المتداولة بشأن تعيين خالد عيد في منصب المدير الرياضي، خلفًا لشريف الخشاب الذي رحل عن منصبه مؤخرًا.

وكان غزل المحلة خاض معسكرًا تدريبيًا في مدينة بورسعيد، عقب خروجه من بطولة كأس مصر على يد الاتحاد السكندري، ويستعد الفريق لمواجهة منتخب السويس بتروجت يوم الأربعاء المقبل، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز.

ويعاني غزل المحلة من تراجع نتائجه خلال الموسم الحالي، حيث يحتل المركز السابع عشر في جدول ترتيب الدوري برصيد 7 نقاط، تحت قيادة مديره الفني خالد جلال.