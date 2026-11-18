تتجه أنظار عشاق كرة اليد المصرية إلى المواجهة المرتقبة بين الأهلي والزمالك، في نهائي بطولة كأس السوبر المصري، بعدما نجح الفريقان في حجز مقعديهما بالمباراة النهائية عقب تخطي عقبة الدور نصف النهائي.

موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي السوبر

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع الزمالك في السادسة والنصف مساء غد الخميس، على صالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر، في مواجهة يسعى خلالها كل فريق لحصد اللقب وإضافة بطولة جديدة إلى خزائنه.

ونجح الأهلي في التأهل إلى النهائي بعدما تغلب على سموحة بنتيجة 29-24، في مباراة نصف النهائي التي أقيمت مساء اليوم الأربعاء، قبل أن يلحق به الزمالك عقب فوزه على الأولمبي بنتيجة 33-19.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في نهائي السوبر

ومن المقرر أن تنقل قناة «أون سبورت بلس» مباراة القمة بين الأهلي والزمالك على الهواء مباشرة، مع تقديم استوديو تحليلي قبل اللقاء وبعده، لمناقشة أبرز الجوانب الفنية وأحداث المواجهة.

وتحمل المباراة أهمية خاصة للفريقين، بعدما تجدد الصدام بينهما مرتين خلال الشهر الماضي، حيث حصد الأهلي الميدالية البرونزية في بطولة العالم للأندية «سوبر جلوب» على حساب الزمالك، قبل أن يتوج الفريق الأحمر بلقب البطولة الإفريقية للأندية أبطال الدوري في أنجولا.