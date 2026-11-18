وجه أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، رسالة إلى إمام عاشور، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مطالبًا إياه بمراجعة تصرفاته وطريقة تعامله، محذرًا من تأثير أسلوبه على زملائه داخل الفريق.

وقال ميدو، خلال تصريحات تلفزيونية، إن إمام عاشور يمثل قيمة كبيرة للنادي الأهلي، مؤكدًا أنه يمتلك إمكانيات مميزة تجعله بمثابة كنز للفريق، لكنه شدد في الوقت نفسه على ضرورة أن يعيد اللاعب النظر في بعض تصرفاته.

وأضاف ميدو موجهًا حديثه إلى إمام عاشور: «أنت كنز بالنسبة للنادي الأهلي، ولكن أسلوبك هيأثر على باقي اللاعبين بالسلب.. فكر وشوف بتعمل إيه غلط يا إمام».

وفي سياق آخر، يستعد الأهلي لمواجهة نظيره بيراميدز، يوم الاثنين 23 نوفمبر الجاري، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي وبيراميدز

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الأهلي وبيراميدز في تمام الساعة الثامنة مساءً، في مواجهة مرتقبة بين الفريقين في ظل المنافسة على صدارة جدول ترتيب الدوري الممتاز.

ويحتل الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري برصيد 20 نقطة، بعدما خاض 8 مباريات، حقق خلالها 6 انتصارات وتعادل في مواجهتين دون تلقي أي هزيمة، بينما يتصدر بيراميدز المسابقة برصيد 24 نقطة، بعدما حقق الفوز في مبارياته الثماني.

ويسعى الأهلي لتحقيق الفوز على بيراميدز وحصد النقاط الثلاث من أجل تقليص الفارق مع المتصدر، فيما يطمح الفريق السماوي لمواصلة نتائجه الإيجابية والحفاظ على العلامة الكاملة.