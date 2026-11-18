رشح الحزب الديمقراطي الأمريكي، اليوم الأربعاء، النائب حكيم جيفريز لقيادة مجلس النواب الأمريكي خلال الدورة الجديدة للكونجرس، في خطوة تمهد لوصوله إلى منصب رئيس المجلس، ليصبح أول أمريكي من أصول إفريقية يتولى هذا المنصب في تاريخ الولايات المتحدة، وذلك عقب فوز الديمقراطيين بأغلبية المجلس في انتخابات التجديد النصفي.

وذكرت وكالة «رويترز» أن جيفريز حصل على تأييد 251 عضوًا مقابل 11 صوتًا معارضًا، خلال تصويت داخلي سري جرى خلف الأبواب المغلقة داخل تجمع النواب الديمقراطيين، ليحسم ترشيحه دون منافس معلن، ويقترب من تولي أحد أهم المناصب السياسية والتشريعية في واشنطن.

ورغم الفوز الكبير، كشف التصويت عن وجود خلافات داخل الحزب، بعدما عارض عدد من النواب التقدميين ترشيح جيفريز، مطالبين بالتزامات أوضح بشأن أولوياتهم التشريعية، وفي مقدمتها الرعاية الصحية الشاملة، وسياسات الهجرة، ومراجعة الدعم العسكري الأمريكي لإسرائيل، إلى جانب الحد من تأثير الأموال في السياسة.

ومن المقرر أن يخوض جيفريز التصويت النهائي أمام أعضاء مجلس النواب بكامل هيئته في 3 يناير 2027، مع انطلاق الدورة الجديدة للكونجرس، ويحتاج إلى 218 صوتًا للفوز بالمنصب رسميًا، في وقت تشير النتائج الانتخابية إلى امتلاك الديمقراطيين أغلبية لا تقل عن 257 مقعدًا، مع استمرار حسم بعض الدوائر الانتخابية.

ويبلغ جيفريز 56 عامًا، وهو نائب ديمقراطي عن ولاية نيويورك، وتولى قيادة الأقلية الديمقراطية في مجلس النواب منذ يناير 2023، خلفًا لرئيسة المجلس السابقة نانسي بيلوسي، ليصبح أول أمريكي أسود يقود أحد الحزبين الرئيسيين في الكونجرس.

وفي إطار تشكيل القيادة الجديدة، اختار الديمقراطيون النائبة كاثرين كلارك لمنصب زعيمة الأغلبية، والنائب بيت أجيلار لمنصب مسؤول الانضباط الحزبي، فيما انتُخب النائب تيد ليو رئيسًا للتجمع الديمقراطي، في تغييرات تحمل بدورها أبعادًا تاريخية داخل المؤسسة التشريعية الأمريكية

ويمثل ترشيح جيفريز تحولًا في موازين القوى داخل الكونجرس، إذ ينتقل الديمقراطيون من موقع الأقلية إلى قيادة مجلس النواب، بما يمنحهم قدرة أكبر على تحديد جدول الأعمال التشريعي وممارسة الرقابة على إدارة الرئيس دونالد ترامب.