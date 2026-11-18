أكد مسئول أمريكي أن رئيس البيت الأبيض دونالد ترامب على الأرجح سيعقد لقاء منفصل مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، غدا الخميس في الصين.

يأتي ذلك، إلى جانب اجتماعه الثلاثي المقرر بالفعل مع الرئيس الصيني شي جين بينج وبوتين أيضا.

وفق ذلك، سيكون لقاء ترامب مع بوتين، الأول الذي يجمع الرئيسين منذ اجتماعهما في ألاسكا عام 2025.

في العام الماضي، أجرى الرئيسان محادثات لم تنجح في التوصل إلى اتفاق لتخفيف حدة الحرب الروسية في أوكرانيا.

وكثيرا، ما أبدى ترامب اعجابه ببوتين.

ولا تسير العلاقات بين الولايات المتحدة وأوكرانيا على أفضل أحوالها إذ تشهد تراجعا مؤخرا.

ورفض ترامب فرض عقوبات جديدة على روسيا، بينما تعرضت كييف لانتكاسة بسبب تعطل خدمات دعم الأقمار الصناعية لطائراتها المسيرة خلال الحرب.