أكد مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة إبراهيم علبي، يوم الأربعاء أن الانتهاكات الإسرائيلية في الجنوب السوري تجاوزت نطاق ما يعالجه القرار المطروح.



وأضاف مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة أن سوريا متمسكة بالدبلوماسية والعمل متعدد الأطراف لنيل حقوقها وحقوق شعبها، مؤكدا أن الانتهاكات الإسرائيلية في الجنوب السوري يجب أن تتوقف قبل تفاقم الوضع.

وشهدت منطقة حوض اليرموك بريف درعا الغربي في سوريا تصعيداً عسكرياً إسرائيلياً جديداً، مع توغل قوات إسرائيلية في عدد من القرى والبلدات، تزامناً مع إطلاق نار كثيف وقصف مدفعي وتحليق للمروحيات والطائرات المسيّرة، ما أثار حالة من الخوف بين السكان ودفع عدداً من العائلات إلى مغادرة منازلها.



وتوغلت أكثر من 20 سيارة وآلية عسكرية إسرائيلية، منتصف ليل الاثنين وحتى فجر الثلاثاء، انطلاقاً من قاعدة الجزيرة في منطقة حوض اليرموك، باتجاه قرية معرية، حيث نفذت القوات عمليات دهم وتفتيش لعدد من المنازل، بالتزامن مع توغل آخر في حي العارضة بقرية عابدين المجاورة.