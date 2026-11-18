أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن مشروع «نيفيرا» يمثل إضافة واعدة لجهود التنمية السياحية والاقتصادية في مصر، خاصة في إطار المخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية، الذي يستهدف تعظيم الاستفادة من المقومات والإمكانات التنموية بمختلف أقاليم الجمهورية.

وقال مدبولي، خلال كلمته التي ألقاها بمؤتمر صحفي لإطلاق مشروع “نيفيرا”، إن إقليم غرب القاهرة يُعد من الأقاليم الواعدة، لما يمتلكه من مقومات سياحية وأثرية فريدة، تؤهله ليكون مركزًا سياحيًا مهمًا وبوابة جديدة لدعم التنمية الاقتصادية، وجذب المزيد من الاستثمارات السياحية.

وأشار مدبولي إلى أن منطقة غرب القاهرة شهدت تنفيذ العديد من مشروعات البنية التحتية وشبكات الطرق، التي تستهدف تعزيز الربط بين المناطق المختلفة وتيسير حركة الانتقال، ومن بينها الطريق السياحي، والطريق الدائري، ومشروع الأتوبيس الترددي، والقطار الكهربائي السريع، إلى جانب عدد من مشروعات البنية التحتية الداعمة لجهود التنمية الشاملة بالمنطقة.

منطقة غرب القاهرة

وأضاف أن هذه المشروعات تمثل ركيزة أساسية لتهيئة البيئة المناسبة لإقامة المشروعات الاستثمارية والسياحية الكبرى، وتعظيم الاستفادة من المقومات الفريدة التي تتمتع بها منطقة غرب القاهرة.