أكد مسؤولون أمريكيون عدم وجود مؤشرات على أن الأعطال الأخيرة ناجمة عن هجمات إلكترونية خبيثة أو تدخلات خارجية منظمة، في محاولة لاحتواء المخاوف المتزايدة بشأن أمن الأنظمة الرقمية وقدرتها على مواصلة تقديم الخدمات الحيوية.

وأفاد مدير الاستخبارات الوطنية الأمريكية، جاي كلايتون، بأن الأجهزة المعنية لم ترصد دلائل على وجود هجوم سيبراني منسق أو نشاط تقف وراءه دولة أجنبية، موضحًا أن التحقيقات والمراجعات الفنية لم تكشف عن ارتباط الأعطال بجهة معادية.

وأوضح كلايتون، خلال جلسة استماع أمام لجنة الأمن الداخلي بمجلس النواب الأمريكي، اليوم الأربعاء، أن الأعطال التي شهدتها مؤسسات حكومية وشركات خاصة تبدو حوادث منفصلة، مرجحًا ارتباطها بعمليات صيانة وتحديث للأنظمة التقنية، وليس بعملية اختراق إلكتروني منظمة.

وأشار إلى أن عددًا من المؤسسات الأمريكية يعمل حاليًا على تحديث بنيته الرقمية ومعالجة الثغرات الأمنية المكتشفة، وهو ما يتطلب إخراج بعض الأنظمة من الخدمة مؤقتًا وإعادة تشغيلها، لافتًا إلى أن بعض عمليات التحديث لم تسر بالشكل المتوقع، خصوصًا عند انتقال البيانات بين الأنظمة القديمة والحديثة.

وشملت موجة الأعطال الأخيرة قطاعات متعددة، أبرزها الطيران المدني، بعدما اضطرت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية إلى إصدار قرار بوقف إقلاع الرحلات الجوية على مستوى البلاد في 13 نوفمبر الجاري، إثر خلل فني أصاب شبكة الاتصالات المستخدمة في إدارة الحركة الجوية.

ووفقًا لإدارة الطيران الفيدرالية، تسبب الخلل في اضطراب واسع النطاق، وأدى إلى إلغاء نحو 12 ألفًا و462 رحلة جوية، قبل استقرار النظام واستئناف حركة الطيران بصورة تدريجية. وأكدت الإدارة عدم وجود مؤشرات على أن الواقعة نتجت عن هجوم إلكتروني أو تدخل خارجي خبيث.

وامتدت الاضطرابات إلى شركة مايكروسوفت، وبعض المؤسسات المصرفية، وشركة يونايتد إيرلاينز، وصولًا إلى وكالة الأمن القومي الأمريكية، التي أعلنت تعرض شبكة اتصالات داخلية لتراجع مؤقت في الأداء خلال أعمال صيانة دورية، مع تأكيد استمرار القدرات التشغيلية الحيوية.

وفي السياق ذاته، شدد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو على عدم وجود أدلة تربط هذه الحوادث بجهة واحدة أو نشاط تخريبي، مؤكدًا أن كل واقعة لها أسبابها الفنية المختلفة.

وتواجه البنية التحتية الرقمية الأمريكية، تحديات خصوصًا مع الاعتماد المتزايد على الأنظمة الإلكترونية في إدارة القطاعات الحيوية، والحاجة إلى تحديث الشبكات القديمة دون تعريض الخدمات الأساسية لمخاطر التعطل.