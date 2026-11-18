ألقى اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلمة، خلال حفل توقيع وإطلاق مشروع "نيفيرا"، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، استهلها بالترحيب بالحضور، ثم الإعراب عن سعادته بالمشاركة في الإعلان عن أحد أهم المشروعات الاستراتيجية الواعدة، والذي يُمثل إضافةً نوعيةً لمسيرة التنمية السياحية والاقتصادية في مصر.

وقال رئيس الوزراء: "نحن اليوم بصدد الإعلان عن أحد المشروعات السياحية التي تأتي في إطار مخرجات المُخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية لمصر، الذي حدد التوجهات التنموية للدولة، والأقاليم الاقتصادية والعُمرانية، بما يُحقق التوازن في توزيع الأنشطة الاقتصادية، ودعم الاستخدام الأمثل للموارد والإمكانات المتاحة".

ولفت إلى أنه من بين هذه الأقاليم، إقليم غرب القاهرة باعتباره أحد الأقاليم الواعدة، بما يمتلكه من مقومات سياحية وأثرية وحضارية فريدة، تُؤهله ليكون مركزاً متكاملاً للأنشطة السياحية والترفيهية والخدمية، وبوابةً رئيسيةً للتنمية الاقتصادية في غرب الجمهورية.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن منطقــة غرب القــاهرة الكبرى شهدت خلال السنوات الماضية تنفيذ العديد من المشــروعات القومية في مجالات البنية التحتية وشــبكات الطرق والنقل الجماعي، من بينها تطــوير الطريــق السياحي والطريق الدائري، وتنفيذ مشــروع الأتوبيس الترددي السريع (BRT)، إلى جانب مشروعات القطار الكهربائي السريع، الذي يربط العين السخنة والعلمين وأسوان، مروراً بمنطقة المشروع، وغيرها من مشروعات البنية التحتية الداعمة للتنمية.



وقال: "والحقيقة أنه لولا هذه المشـروعات القومية لما كانت الإمكانية اليوم للإعلان عن مشروع "نيفيرا"، ذلك بخلاف ما يشهده قطاع السياحة في مصر من نمو غير مسبوق، بداية من افتتاح المتحف المصري الكبير وكذا تطوير المتاحف والأماكن الأثرية وتحسـين البنية التحتية".



وأشار رئيس الوزراء إلى أن الدولة تبنت رؤية مُتكاملة لتطوير المنطقة المُمتدة من هضبة أهرامات الجيزة وسقارة وصولاً إلى مطار سفنكس الدولي، بما يُحقق الاستفادة المُثلى من مُقوماتها السياحية والأثرية، ويُعزز قدرتها على استيعاب النمـو المتوقـع في الحركة السياحية.

وأوضح أن الدولة لذلك استعانت بالمكاتـب الاستشارية الدولية المتخصصة، لإعداد دراسة متكاملة لتطوير المنطقة، وتحديد أولويات التنمية بها، وعلى رأسها زيادة الطاقة الفندقية، باعتبارها أحد المحاور الرئيسية لاستراتيجية الدولة لتنمية القطاع السياحي، وبما يُواكب النمو المستهدف في أعداد السائحين، ويُلبي الطلب المُتزايد على مختلف الأنماط السياحية.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن هذه الرؤية أسفرت عن تحديد مجموعة من المشــروعات التنموية الاستراتيجية الواعدة، وفي مقدمتها مشروع مدينة "نيفيرا مصر"، الذي يُمثل أحــد المحاور الرئيسية لتطوير غرب القاهرة، وإضافة مهمة لمنظومة التنمية السياحية والترفيهية والعمرانية بالمنطقة.



وأوضح أن الدولة تمتلك أرض المشروع من خلال مُساهمة بعض الشركات والكيانات الاقتصادية ليكون دورها تهيئة الأرض للتنمية والتطوير وطرح المشروع للشراكات مع القطاع الخاص، لتنفيذ ما تستهدفه الدولة المصرية وجذب الاستثمارات وخدمة المواطن.

وقال: "إِنَّ الدولةَ المصريةَ تُولي اهتماماً بالغاً بتعظيم الاستفادة من المقومات السياحية والاستثمارية التي تزخر بها مختلف مناطق الجمهورية، من خلال تنفيذ مشروعات تنموية متكاملة تستهدف الارتقاء بمستوى المقاصد السياحية المصرية، ويأتي مشروع مدينة "نيفيرا مصر" في صدارة هذه التوجهات، باعتباره نموذجاً للتكامل بين التخطيط الاستراتيجي للدولة، والاستثمار في المقومات السياحية والحضارية، وتطوير البنية التحتية، وإقامة مشروعات عمرانية واقتصادية متكاملة".



وأضاف أن المشروع يُمثل أيضا ًخطوةً مُهمة نحو ترسيخ مكانة غرب القاهرة كمركز تنموي واقتصادي وسياحي واعد، وبوابة رئيسـية للتنمية الاقتصادية بغرب الجمهورية، بما يُعزز من دور المنطقة في دعم الاقتصاد الوطني، ويفتح أفاقاً جديدة للتنمية والاستثمار.

وفي ختام كلمته، أكد رئيس الوزراء أَن الدولة المصرية مُستمرة في دعم المشروعات الاستراتيجية التي تُحقــق أهــداف التنمية المستدامة، وتُعزز من تنافسية الاقتصاد الوطني، وتوفر فرصاً حقيقية للأجيال القادمة.