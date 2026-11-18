تقدم القس بطرس فؤاد، الأمين العام لمجلس كنائس مصر، والأمانة العامة، واللجنة التنفيذية، ورؤساء وأعضاء لجان المجلس، بخالص التهنئة القلبية إلى قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بمناسبة عيد تجليسه الرابع عشر على كرسي مارمرقس الرسول.

وأعرب مجلس كنائس مصر، في تهنئته، عن تقديره للدور التاريخي لقداسة البابا في تأسيس المجلس، وما قدمه من دعم وتشجيع ورؤية قائمة على المحبة منذ انطلاق مسيرته، إيمانًا بأهمية العمل المسكوني المشترك، وتعزيز روح المحبة والحوار والتعاون بين الكنائس المصرية، وترسيخ قيم الأخوة والشهادة المشتركة في خدمة المجتمع والإنسان.

وثمّن المجلس محبة قداسة البابا وحرصه الدائم على دعم مسيرة المجلس، وتشجيع لجانه وأنشطته، واهتمامه بتعزيز جسور التواصل بين الكنائس، مؤكدًا أن المحبة تمثل الأساس الذي يجمع الكنائس، وأن التعاون في الخدمة هو شهادة حية لرسالة السيد المسيح.

كما أعرب عن اعتزازه بما يقدمه قداسة البابا من نموذج في الانفتاح والحوار والمحبة، والجهود التي يبذلها لتعزيز العلاقات المسكونية على المستويين المحلي والعالمي.

واختتم مجلس كنائس مصر تهنئته بالصلاة إلى الله أن يمنح قداسة البابا نعمة الصحة والقوة والحكمة، ويبارك خدمته ورعايته، ويمتد بسنوات حبريته في سلام وفرح، لمجد اسم الله القدوس ولخير الكنيسة والوطن.