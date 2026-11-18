قال مدير المخابرات الوطنية الأمريكية، جاي كلايتون، إن الاضطرابات التقنية الأخيرة التي شهدتها مؤسسات حكومية وخاصة في الولايات المتحدة، بما في ذلك تعطل شبكة الاتصالات التابعة لوكالة الأمن القومي الأمريكية وقرار وقف الرحلات الجوية الصادر عن إدارة الطيران الفيدرالية، حوادث منفصلة لا ترتبط ببعضها، ولا تمثل هجومًا منسقًا أو مدعومًا من دولة.

جلسة مجلس النواب الأمريكي



وفي الوقت نفسه، أفاد مسؤول بأن أعمال إصلاح الشبكة المتوقفة وإعادتها إلى العمل في وكالة الأمن القومي تسير بوتيرة أبطأ من المتوقع.



وحسب شبكة سي إن إن، قال مدير المخابرات الوطنية الأمريكية، جاي كلايتون، للمشرعين إن اضطرابات الخدمات الأخيرة التي طالت مؤسسات خاصة وحكومية، من بينها وكالة الأمن القومي الأمريكية، ناجمة عن حوادث منفصلة بسبب تحديثات الأنظمة التقنية، وليست هجومًا منسقًا أو مدعومًا من دولة.



وأوضح كلايتون، خلال شهادته أمام لجنة الأمن الداخلي بمجلس النواب، أن توقيت هذه الحوادث قد يثير تساؤلات، وهو أمر ينبغي أن يحدث بالفعل، مؤكدًا أن الشعب الأمريكي من حقه طرح هذه الأسئلة.



وأضاف: بناءً على المعلومات المتاحة لدينا اليوم، وبعد إجراء تدقيق رقمي مكثف، فإن هذه الحوادث عبارة عن انقطاعات منفصلة في الخدمات مرتبطة بأعمال الصيانة والتغييرات التقنية، وليست هجومًا منسقًا أو مدعومًا من دولة.



وفي الوقت نفسه، حذر كلايتون من أن الذكاء الاصطناعي يزيد بصورة كبيرة سرعة العمليات السيبرانية الهجومية والدفاعية ونطاقها ومستوى تطورها.



وقال إن مجتمع الاستخبارات يواصل مراقبة أي احتمال لنشاط سيبراني خبيث قد يهدد الشبكات الأمريكية وشركاء أجهزة إنفاذ القانون.