أعلن البرلمان العربي عن إدانته بأشد العبارات استمرار توغلات قوات الاحتلال الإسرائيلي داخل الأراضي السورية، ولا سيما في ريفي محافظتي القنيطرة ودرعا جنوبي سوريا، وما يصاحبها من اعتداءات وانتهاكات متكررة بحق المدنيين، مؤكدًا أن هذه الممارسات تمثل انتهاكًا سافرًا لسيادة الجمهورية العربية السورية، واعتداءً على وحدة وسلامة أراضيها، وخرقًا واضحًا لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وحذر البرلمان العربي من خطورة استمرار هذه التوغلات والاعتداءات وتكرارها، وما تعكسه من محاولات لفرض واقع احتلالي جديد بالقوة داخل الأراضي السورية، بما ينذر بتداعيات خطيرة على أمن سوريا واستقرارها، ويهدد بتوسيع دائرة التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة.

التوغلات الإسرائيلية جنوب سوريا

وأكد البرلمان العربي، أن استمرار هذه الممارسات والانتهاكات لا يمكن أن ينشئ أي حقوق للاحتلال أو يضفي أي شرعية على وجوده، وأن سيادة الدول ووحدة أراضيها تظل مبادئ ثابتة لا يجوز المساس بها أو الالتفاف عليها.

وطالب البرلمان العربي المجتمع الدولي، ولا سيما مجلس الأمن، بتحمل مسؤولياته القانونية والسياسية، والتحرك العاجل والفاعل لوقف هذه الانتهاكات، وإلزام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بالوقف الفوري لجميع توغلاتها واعتداءاتها، والانسحاب الكامل من الأراضي السورية، واحترام اتفاق فض الاشتباك لعام 1974، بما يضمن صون سيادة الجمهورية العربية السورية ووحدة أراضيها.